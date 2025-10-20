október 20., hétfő

Gólyahír

Isten hozott Lorina, Nolen, Zoé és Bendegúz! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Szokásunkhoz híven most is beszámolunk róla, kik születtek az elmúlt időszakban Szombathelyen.

Czömpöly András és Gervacio Cabuang Evangeline fia: Bendegúz Ferenc, Muhadri Valdet és Morina Elisa leánya: Lorina, Tar Máté és Janzsó Kíra fia: Náel, Magdics Szabolcs és Németh Diána leánya: Mia Szófia, Sárközi Márton Gergő és Varga Kíra Georgina fia: Nolen, Végh Balázs és Biró Viktória fia: Bendegúz, Pungor László és Vincze Viktória fia: Soma, Horváth Anita leánya: Zoé Elina, Horváth Dominik és Pécsi Patrícia fia: Kolen Dominik, Takács Kitti leánya: Ilona, Temmel Péter és Szabó Blanka Mária fia: Ábel, Nagy Bálint János és Preiczer Anita fia: Dominik, Szigeti Gábor és Varga Beatrix fia: Szilveszter, Horváth Krisztofer és Pápai Boglárka Krisztina leánya: Leoni, Eke László Róbert és Kiss Kornélia leánya: Jázmin, Kutics Krisztián Márk és Doktorics Liliána leánya: Kamilla, Maráczi István Zsolt és Papp Kamilla fia: Matteó István, Karcsics Szabolcs és Horváth Tímea fia: Benett, Sipőcz László Ádám és Miseta Szidónia leánya: Edit Emília, Dienes Róbert és Szabó Enikő leánya: Franciska.

