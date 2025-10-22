Az 1956-os forradalom- és szabadságharcra emlékeztek Celldömölkön

Ez a nap kétszeresen is az ünnepet jelenti számunkra: 69 évvel ezelőtt, 1956. október 23-a áldozatokkal járt, győzött az árulás, levert bennünket az újra országunkba lépő túlerő. 36 évvel ezelőtt, 1989. október 23-án pedig a harmadik magyar köztársaság kikiáltásával a szabadságot ünnepeltük - idézte fel a történteket ünnepi beszédében Fehér László polgármester. Hozzátette: Emlékezünk történelmünk egy olyan eseménysorára, mely nem csak nemzetünk életében, de az európai történelem szempontjából is jelentős.

1956. október 23-re emlékeztek Celldömölk9n

Fotó: Giczi Sándor

1956. október 23. öröksége a miénk is

Ahogy 1848-ban és 1849-ben, úgy 1956 októberében is a szabadság eszménye kovácsolta össze a magyarokat, az elégedetlen, jobbítani vágyó emberek sokaságát. Elegük lett az önkényből, a hazugságokból, a félelemkeltésből, az igazságtalanságból, az elnyomásból - hangsúlyozta Celldömölk polgármestere, majd így fogalmazott: - 1956 öröksége mindannyiunké, akik arra törekszünk, hogy élhető országot építsünk magunknak. 1956 öröksége a miénk is, itt, Celldömölkön. Hogy együtt teremtsük városunkat olyanná, ahol jó élni, ahol egymással összefogva cselekedünk közös érdekünkben. Emlékezzünk méltósággal az 1956-os forradalom áldozataira, a hősi halált halt mártírjaira és a megtorlásban kivégzettekre.