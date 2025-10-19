2 órája
Október 23-i programok: így emlékezik Vas megye az ’56-os hősökre
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján számos Vas megyei településen szerveznek ünnepi műsorokat, beszédeket és koszorúzásokat. Az alábbi összeállításban összegyűjtöttük a legfontosabb október 23-i programok részleteit.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója minden évben alkalmat ad arra, hogy közösen hajtsunk fejet a hősök előtt, akik életüket és szabadságukat áldozták a nemzet jövőjéért. Idén is számos vasi településen várják az érdeklődőket koszorúzásokkal, ünnepi beszédekkel, zenés és irodalmi műsorokkal – az október 23-i programok méltó módon idézik fel a forradalom emlékét.
Együtt emlékezik a megye: október 23-i programok
SZOMBATHELY
Október 23., csütörtök – több helyszínen 16 órától
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egész délutános programmal várja az emlékezőket.
- 16 óra – Jáki úti temető: Welther Károly síremlékének megkoszorúzása
- 16.30 óra – Március 15. tér: Országzászló felvonása katonai tiszteletadással
- 17 órakor – 56-osok tere: Ünnepi megemlékezés az elesett szombathelyi nemzetőrök emlékére
Ünnepi beszéd: Dr. Vigh Kálmán, történész-tanár
- Koszorúzás
- 18 óra – Városháza díszterme: Ünnepi közgyűlés
Beszédet mond: Dr. Nemény András, Szombathely MJV polgármestere
Közreműködnek: a Magyar Honvédség Dánielfy Tibor 205. 1. légvédelmi Rakétaezred, Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, a Claudius Polgárőr Egyesület, Horváth Nóra, Bujtás Ervin, valamint a Weöres Sándor Színház színészei (Balogh János és Szabó Róbert Endre) és a Kanizsai Dorottya Gimnázium kórusa
SÁRVÁR
Október 22–23. – Több helyszínen
Sárvár Város Önkormányzata kétnapos programsorozattal tiszteleg az ’56-os hősök előtt.
Október 22. (szerda):
- 16.15 óra – Koszorúzás a városi köztemetőben az ’56-os mártírok sírjainál
- 16.50 óra – Koszorúzás az ’56-os emléktáblánál
- 17 óra – Ünnepi megemlékezés és műsor a Kossuth téren
Ünnepi beszéd: Ágh Péter országgyűlési képviselő
Közreműködnek: a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
- 17.30 óra – Koszorúzás Abai Imre emléktáblájánál
Közreműködik a Sárvári Koncertfúvószenekar (karmester: Szélesi Attila)
Október 23. (csütörtök):
- 18 óra – Szentmise Abai Imre és az ’56-os hősök tiszteletére a Szent László templomban
(Rossz idő esetén az ünnepi műsor a ZeneHázában lesz megtartva.)
CSEPREG
Október 23., csütörtök 10 óra – Promenád, Büszkeségpont, emléktábla
Csepreg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.
Ünnepi beszédet mond Nagyné Polgár Katalin, a művelődési ház intézményvezetője.
A műsorban közreműködik Csepreg Város Fúvószenekara, verset mond Radics Patrik Rómeó.
RÉPCELAK
Október 23., csütörtök 16.45-17 óra – Evangélikus templom, majd Művelődési Ház színházterme
Répcelak Város Önkormányzata és a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében a megemlékezés 16.45-kor kezdődik koszorúzással az evangélikus templom falán lévő emléktáblánál.
17 órától ünnepi műsor lesz a színházteremben, ahol Boros András képviselő mond ünnepi köszöntőt.
Közreműködnek a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói.
TORONY
Október 23., csütörtök 14:00 – Művelődési Ház
A toronyi Mozi Klub keretében az emlékezés egy különleges filmvetítéssel kezdődik: Szabó István „Szerelmesfilm” című, 1970-ben bemutatott alkotását nézhetik meg az érdeklődők.
A film Jancsi és Kata szerelmének történetén keresztül mutatja be, miként szakította szét az 1956-os forradalom az emberek életét.
A vetítés után koszorúzással zárul a település október 23-i programja.