Október 23-i programok: így emlékezik Vas megye az ’56-os hősökre

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója minden évben alkalmat ad arra, hogy közösen hajtsunk fejet a hősök előtt, akik életüket és szabadságukat áldozták a nemzet jövőjéért. Idén is számos vasi településen várják az érdeklődőket koszorúzásokkal, ünnepi beszédekkel, zenés és irodalmi műsorokkal – az október 23-i programok méltó módon idézik fel a forradalom emlékét.

Október 23-i programok: minden településen másként, de ugyanazzal a szívvel emlékeznek

Fotó: © Cseh Gábor

Együtt emlékezik a megye: október 23-i programok

SZOMBATHELY

Október 23., csütörtök – több helyszínen 16 órától

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egész délutános programmal várja az emlékezőket.

16 óra – Jáki úti temető: Welther Károly síremlékének megkoszorúzása

16.30 óra – Március 15. tér: Országzászló felvonása katonai tiszteletadással

17 órakor – 56-osok tere: Ünnepi megemlékezés az elesett szombathelyi nemzetőrök emlékére

Ünnepi beszéd: Dr. Vigh Kálmán, történész-tanár

Koszorúzás

18 óra – Városháza díszterme: Ünnepi közgyűlés

Beszédet mond: Dr. Nemény András, Szombathely MJV polgármestere

Közreműködnek: a Magyar Honvédség Dánielfy Tibor 205. 1. légvédelmi Rakétaezred, Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, a Claudius Polgárőr Egyesület, Horváth Nóra, Bujtás Ervin, valamint a Weöres Sándor Színház színészei (Balogh János és Szabó Róbert Endre) és a Kanizsai Dorottya Gimnázium kórusa

SÁRVÁR

Október 22–23. – Több helyszínen

Sárvár Város Önkormányzata kétnapos programsorozattal tiszteleg az ’56-os hősök előtt.

Október 22. (szerda):

16.15 óra – Koszorúzás a városi köztemetőben az ’56-os mártírok sírjainál

16.50 óra – Koszorúzás az ’56-os emléktáblánál

17 óra – Ünnepi megemlékezés és műsor a Kossuth téren

Ünnepi beszéd: Ágh Péter országgyűlési képviselő

Közreműködnek: a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola tanárai

17.30 óra – Koszorúzás Abai Imre emléktáblájánál

Közreműködik a Sárvári Koncertfúvószenekar (karmester: Szélesi Attila)

Október 23. (csütörtök):

18 óra – Szentmise Abai Imre és az ’56-os hősök tiszteletére a Szent László templomban

(Rossz idő esetén az ünnepi műsor a ZeneHázában lesz megtartva.)

CSEPREG

Október 23., csütörtök 10 óra – Promenád, Büszkeségpont, emléktábla

Csepreg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond Nagyné Polgár Katalin, a művelődési ház intézményvezetője.

A műsorban közreműködik Csepreg Város Fúvószenekara, verset mond Radics Patrik Rómeó.