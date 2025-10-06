október 6., hétfő

Gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnökre emlékezett Ágh Péter

Címkék#október 6.#koszorúzás#Ágh Péter

Gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnökre, Sárvár első országgyűlési képviselőjére raboskodásának helyszínen emlékezett Ágh Péter Észak-Vas országgyűlési képviselője. Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja.

Gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnökre emlékezett Ágh Péter

Gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnök, Sárvár első országgyűlési képviselője a hazaszeretet példaképe. Raboskodásának helyszínén elhelyezett emléktábla az Országgyűlés mártírjainak állít emléket. Ilyen volt Csány László miniszter, Keszthely képviselője is, akinek neve a mai Magyarország területéről szintén szerepel még az emlékhelyen - fogalmazott közösségi oldalán Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője, aki Nagy Bálinttal, Keszthely jelenlegi országgyűlési képviselőjével együtt helyezte el az emlékezés koszorúit október 6-án, hétfőn.  

Október 6.: Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője Nagy Bálinttal,
Október 6.:  Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője Nagy Bálinttal, Keszthely jelenlegi országgyűlési képviselőjével együtt helyezte el az emlékezés koszorúit 
Fotó: VN

Október 6-a az aradi vértanúk emlénapja

 Az aradi vértanúkat és megtorlás valamennyi áldozatát mi, magyarok soha nem felejtjük! - olvasható a bejegyzésben.  

