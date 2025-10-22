Októberi hosszú hétvége: alig akad szabad szoba Vasban

Az egyik népszerű magyar szállásfoglaló portál felmérése szerint az októberi hosszú hétvége minden harmadik foglalása wellnessre szól. A vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat keresi, és két-három éjszakás pihenést terveznek a legtöbben a turizmus.com információi szerint.

Az októberi hosszú hétvége főként a magyarok körében népszerű Körmend szállodájában

Fotó: Szendi Péter

Októberi hosszú hétvége: a fürdővárosok a legnépszerűbb úti célok között

Az őszi szünetben Vas vármegye szinte egészére kitehetjük a megtelt táblát, az általunk megkérdezett szakemberek szerint.

Körmend: a magyar családok kedvence az őszi szünetben

Körmendi szállodájuk ismét telt házzal várja vendégeit a hosszú hétvégén és az őszi szünet idején is – tudtuk meg Dercsényi Orsi event enchartertől. Elmondta, hogy bár külföldről is sokan érkeznek, ezúttal túlnyomórészt magyar családok választják a hotelt pihenésük helyszínéül. A wellness és SPA szolgáltatások mellett bowlingpálya, játékterem és digitális játékasztalok, valamint tematikus animációs programok várják a családokat.