Körkép

1 órája

Októberi hosszú hétvége: alig akad szabad szoba Vasban

Címkék#wellness#wellness szálloda#hosszú hétvége#Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő#Bük#Körmend

Teljes gőzzel dübörögnek az őszi szünetben a vasi szállodák. Az októberi hosszú hétvége sem kivétel ez alól, szinte minden nagyobb település wellness szállodája telt házzal üzemel ezekben a napokban.

Polgár Patrícia

Az egyik népszerű magyar szállásfoglaló portál felmérése szerint az októberi hosszú hétvége minden harmadik foglalása wellnessre szól. A vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat keresi, és két-három éjszakás pihenést terveznek a legtöbben a turizmus.com információi szerint. 

októberi hosszú hétvége
Az októberi hosszú hétvége főként a magyarok körében népszerű Körmend szállodájában
Fotó: Szendi Péter

Októberi hosszú hétvége: a fürdővárosok a legnépszerűbb úti célok között

Az őszi szünetben Vas vármegye szinte egészére kitehetjük a megtelt táblát, az általunk megkérdezett szakemberek szerint.

Körmend: a magyar családok kedvence az őszi szünetben

Körmendi szállodájuk ismét telt házzal várja vendégeit a hosszú hétvégén és az őszi szünet idején is – tudtuk meg Dercsényi Orsi event enchartertől. Elmondta, hogy bár külföldről is sokan érkeznek, ezúttal túlnyomórészt magyar családok választják a hotelt pihenésük helyszínéül. A wellness és SPA szolgáltatások mellett bowlingpálya, játékterem és digitális játékasztalok, valamint tematikus animációs programok várják a családokat.

Bük: az all inclusive és a gyógyfürdő vonzza a vendégeket

Czika Zoltán, az egyik büki szálloda értékesítési igazgatója elmondta: az őszi szünetre szinte teljesen megtelt a szállodájuk, már csak néhány utolsó szoba maradt. Ilyenkor különösen népszerű az all inclusive ellátás és a fürdő, hiszen közvetlenül össze vannak kötve a büki gyógyfürdővel – elég csak felvenni a fürdőköpenyt, és máris át lehet sétálni a medencékhez. 

A legtöbben az október 23-ai hosszú hétvége ideje alatt három éjszakára érkeznek és mindenki talál magának megfelelő kikapcsolódást: a gyógyvizes- és úszómedencék mellett a gyerekmedencék is kedveltek.

Sárvár: élőzene, borkóstoló és családi programok a hosszú hétvégén

Kovács Anita sárvári szállodavezető azt nyilatkozta, hogy a hosszú hétvégén, de az őszi szünet teljes ideje alatt is telt házzal fog üzemelni szállodájuk. A vendégeik túlnyomó többsége család, hiszen egyedi módon a sárvári fürdő és a hozzá tartozó kalandpark által komplex szolgáltatásokat tudnak kínálni, melyek minden korosztály számára élményt biztosítanak. A 11 medencén és a 9 csúszdán kívül a kötélpályák, a szabadulószoba, valamint a rengeteg animációs program is nagy népszerűségnek örvendenek ilyenkor.

Sárváron is telt ház lesz az őszi szünetben
Sárváron is telt ház lesz az őszi szünetben
Forrás: Spirit Hotel Thermal Spa

Örömmel tapasztaljuk, hogy az októberi hosszú hétvégére szállodánk minden szobája betelt. A vendégek jellemzően már szeptember elején megkezdték a foglalásokat, hogy biztosítsák helyüket a kiemelt időszakban

 - nyilatkozta Rakos Bence, egy másik sárvári szálloda marketing menedzsere, majd hozzátette: a hosszú hétvége alatt gazdag programválaszték várja vendégeiket, a felnőttek számára wellness- és spa-élményekkel, borkóstolóval, kvízzel és élőzenés estekkel készültek, míg a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal és animációs programokkal várják.

 

