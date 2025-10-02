Óraállítás 2025 - Idén október 26-án, vasárnap hajnalban 3:00-ról 2:00-ra kell visszaállítani az órákat. Ezzel megkezdődik a téli időszámítás, vagyis egy órával többet alhatunk. Az Európai Unióban már többször napirendre került az óraátállítás eltörlése, de közös döntés eddig nem született. Így marad a megszokott rend: tavasszal előre, ősszel vissza.

Óraállítás 2025: Ekkor kell átállítani az órákat idén

Forrás: VN-archív

