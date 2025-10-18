október 18., szombat

Erre kell készülni!

1 órája

El ne felejtse! Fontos dátum közeleg a héten!

Címkék#óraátállítás 2025#óraátállítás#következmény#tünetek#szervezet

Fontos fordulóponthoz érkezünk a hétvégén.

Vaol.hu

Fontos dátum közelít, jövő hétvégén, október 26-án véget ér a nyári időszámítás. A legtöbb digitális óra ma már magától átáll, de az analóg órákat jövő héten szombaton hajnalban 2.00-ról 3.00-ra kell majd tekerni. A téli időszámítás kezdete azonban alaposan meg is viseli sokak szervezetét. Az óraátállítás 2025-ben is téma volt az Európai Parlament előtt, eltörléséről azonban továbbra sem döntöttek.

Óraátállítás 2025: ne lepődj meg, ha ezeket a tüneteket tapasztalod
Óraátállítás 2025: ne lepődj meg, ha ezeket a tüneteket tapasztalod
Forrás: Shutterstock

Óraátállítás 2025: továbbra is vita van az eltörléséről

Idén tovább folytatódott az óraátállítás eltörlése körüli vita, az Európai Bizottságban azonban továbbra sem jutottak konszenzusra azzal kapcsolatban, hogy mikor szűnik meg az óraátállítás. A legnagyobb kérdés, amely megosztja a tagállamokat, hogy a nyári, vagy a téli időszámítást tekintsék-e innentől állandóan. Úgy, hogy a korábbi híresztelésekkel ellentétben az idei egyelőre biztosan nem az utolsó óraátállítás Magyarországon. Eltörlésével kapcsolatban olvasóink véleményét is kikértük, szavazásunkon az eredmény pedig egyértelműen jelezte, olvasóink támogatnák az óraátállítás eltörlését.

Alaposan megviseli a szervezetet, fizikai tüneteket is okoz.

Az óraátállítás a szervezetet is alaposan megterheli. Sokan számolnak be ilyenkor álmatlanságról, alvászavarokról. Az óraátállítás a gyerekek belső óráját is megtudja zavarni, ez különösen a kisgyermekes családok életében okozhat felfordulást. Ezzel kapcsolatos tanácsokról korábban itt írtunk! 

A kialvatlanságból, fáradtságból fakadóan sokak tapasztalnak fejfájást ebben a pár napban, de az óraátállítás szív- és érrendszeri panaszokat is okozhat. Ezen felül az ingerlékenység és a koncentrációs problémák sem ritka tünetek ebben az időszakban. Legrosszabb esetben stroke-ot  is okozhat, erről és az egyéb súlyos egészségügyi következményekről Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt a Ripostnak.

 

