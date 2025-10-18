El ne felejtse! Fontos dátum közeleg a héten!

Fontos dátum közelít, jövő hétvégén, október 26-án véget ér a nyári időszámítás. A legtöbb digitális óra ma már magától átáll, de az analóg órákat jövő héten szombaton hajnalban 2.00-ról 3.00-ra kell majd tekerni. A téli időszámítás kezdete azonban alaposan meg is viseli sokak szervezetét. Az óraátállítás 2025-ben is téma volt az Európai Parlament előtt, eltörléséről azonban továbbra sem döntöttek.

Óraátállítás 2025: ne lepődj meg, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Forrás: Shutterstock

Óraátállítás 2025: továbbra is vita van az eltörléséről

Idén tovább folytatódott az óraátállítás eltörlése körüli vita, az Európai Bizottságban azonban továbbra sem jutottak konszenzusra azzal kapcsolatban, hogy mikor szűnik meg az óraátállítás. A legnagyobb kérdés, amely megosztja a tagállamokat, hogy a nyári, vagy a téli időszámítást tekintsék-e innentől állandóan. Úgy, hogy a korábbi híresztelésekkel ellentétben az idei egyelőre biztosan nem az utolsó óraátállítás Magyarországon. Eltörlésével kapcsolatban olvasóink véleményét is kikértük, szavazásunkon az eredmény pedig egyértelműen jelezte, olvasóink támogatnák az óraátállítás eltörlését.