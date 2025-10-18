Óraátállítás 2025: Egy órával többet alszunk, de meddig kell még tekergetnünk az órákat?

október 18., szombat

Október végén ismét egy órával vissza kell állítanunk az órákat, amivel beköszönt a téli időszámítás. Mutatjuk a pontos dátumot és a legfontosabb tudnivalókat, amit az őszi óraátállítás 2025 kapcsán tudni érdemes.

Vaol.hu

Hamarosan ismét elérkezik az évi kétszeri rutin, az óraátállítás. Október végén egy órával visszatekerjük az órákat, amivel hivatalosan is beköszönt a téli időszámítás. Bár sokan örülnek a plusz egy óra alvásnak, a vita évek óta zajlik: szükség van-e még erre a rendszerre, és vajon a 2025-ös lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon? Itt mindent megtalál, ami az óraátállítás 2025-tel kapcsolatos.

Óraátállítás 2025: minden amit tudni lehet róla
Fotó: Andrea Rankovic / Forrás: Freepik/illusztráció

Mikor lesz az őszi óraátállítás 2025-ben?

Az óraátállítás 2025 ősz időpontja 2025. október 26-ára, vasárnapra esik. Ezen a napon hajnali 3:00-kor az órákat vissza kell állítani 2:00-ra. Ez jelenti a téli időszámítás kezdetét, és egyben a nyári időszámítás végét. A legtöbb okoseszköz automatikusan elvégzi a váltást, de a hagyományos órákat ne felejtsük el manuálisan átállítani.

Miért van még mindig óraátállítás? A brüsszeli vita

Sokan emlékezhetnek rá, hogy az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését. A döntés végrehajtása azonban azóta is várat magára. Az Európai Bizottság javaslata után a tagállamoknak kellett volna megegyezniük, hogy a nyári vagy a téli időszámítást választják-e véglegesen.

Azonban a mai napig nincs egységes álláspont, így a kérdés, hogy mikor szűnik meg az óraátállítás, továbbra is nyitott. Amíg a tagállamok nem jutnak dűlőre, marad a jelenlegi rendszer. Tehát a hír, hogy nem lesz óraátállítás, egyelőre nem igaz, 2025-ben biztosan számolnunk kell még vele.

Az óraátállítás hatásai: Fáradtság és alvászavar

Bár az őszi váltás egy óra plusz alvást ad, a szervezetünk nehezen alkalmazkodik a változáshoz. A belső biológiai óránk, azaz a cirkadián ritmus felborulása napokig, sőt, hetekig is éreztetheti hatását.

A leggyakoribb tünetek:

  • Fáradtság és napközbeni álmosság
  • Alvászavar, nehezebb elalvás
  • Koncentrációs nehézségek és ingerlékenység

Ezek a tünetek nemcsak a közérzetünket rontják, de a teljesítményünkre is negatívan hatnak, és növelhetik a balesetek kockázatát.

Hatás a közlekedésre

Az óraátállítás komoly logisztikai feladatot jelent a közlekedés számára is. A MÁV és a Volánbusz belföldi és nemzetközi járatait is érinti a változás. Az átállás éjszakáján közlekedő járatok menetrendjét percre pontosan össze kell hangolni, hogy az utasok zökkenőmentesen érjék el úti céljukat. Egyes vonatoknak vagy buszoknak egy órát kell várakozniuk, hogy a menetrendhez igazodjanak, ami kisebb fennakadásokat okozhat.

Bár az óraátállítás2025 sem hozza el a várva várt változást, és egyelőre nincs pontos dátum arra, mikor lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon, a téma továbbra is napirenden van az Európai Unióban. Addig is, készüljünk fel az októberi váltásra, és használjuk ki a plusz egy óra pihenést.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
