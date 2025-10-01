október 1., szerda

Óraátállítás 2025: szükség van rá vagy sem? Érvek és ellenérvek

Címkék#kockázat#kontra#pro#óraátállítás

Van még értelme ennek a több évtizedes szokásnak? Október végén ismét jön a szokásos óraátállítás: hajnali háromkor kettőre kell visszatekerni a mutatókat.

Vaol.hu

Mikor van az óraátállítás? Idén október 26-án, vasárnap hajnalban 3:00-ról 2:00-ra kell visszaállítani az órákat - írtuk meg korábban. Ezzel megkezdődik a téli időszámítás, vagyis egy órával többet alhatunk. Az Európai Unióban már többször napirendre került az óraátállítás eltörlése, de közös döntés eddig nem született. Így marad a megszokott rend: tavasszal előre, ősszel vissza.

Óraátállítás: szükség vagy rá vagy sem?
Fotó: Andrea Rankovic / Forrás: Freepik/illusztráció

Óraátállítás 2025-ben: kezdődik a téli időszámítás

Évek, sőt lassan évtizedek óta megy a huzavona a témában: érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel számos döntéshozó fórumon, a közbeszédben is állandó téma, hogy szükség van-e az óraátállításra egyáltalán. Az amerikai Science Magazin így foglalta össze a pro és kontra érveket:

Érvek a téli időszámítás (visszaállítás) mellett

  • Egy órával többet alhatunk az átállás éjszakáján – ezt sokan kifejezetten szeretik.
  • Jobban illeszkedik a természetes fényhez – reggel korábban világosodik, így az iskolába, munkába indulók nem teljes sötétben kezdenek.
  • Biztonságérzet reggel – a világosabb reggelek javíthatják a közlekedésbiztonságot a reggeli csúcsidőben.

Érvek az óraátállítás ellen

  • Alvászavar, fáradtság – a szervezet belső óráját könnyen megzavarja az átállás.
  • Minimális energiamegtakarítás – a modern életmód mellett a haszon egyre kisebb.
  • Technikai bonyodalmak – informatikai rendszerek, közlekedési menetrendek, munkaidő-elszámolások körülményesebbek lehetnek. 

Te mit gondolsz? Legyen óraátállítás, vagy maradjon állandó időszámítás?

