Óraátállítás 2025: szükség van rá vagy sem? Érvek és ellenérvek

Mikor van az óraátállítás? Idén október 26-án, vasárnap hajnalban 3:00-ról 2:00-ra kell visszaállítani az órákat - írtuk meg korábban. Ezzel megkezdődik a téli időszámítás, vagyis egy órával többet alhatunk. Az Európai Unióban már többször napirendre került az óraátállítás eltörlése, de közös döntés eddig nem született. Így marad a megszokott rend: tavasszal előre, ősszel vissza.

Óraátállítás: szükség vagy rá vagy sem?

Fotó: Andrea Rankovic / Forrás: Freepik/illusztráció

Óraátállítás 2025-ben: kezdődik a téli időszámítás

Évek, sőt lassan évtizedek óta megy a huzavona a témában: érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel számos döntéshozó fórumon, a közbeszédben is állandó téma, hogy szükség van-e az óraátállításra egyáltalán. Az amerikai Science Magazin így foglalta össze a pro és kontra érveket:

Érvek a téli időszámítás (visszaállítás) mellett

Egy órával többet alhatunk az átállás éjszakáján – ezt sokan kifejezetten szeretik.

az átállás éjszakáján – ezt sokan kifejezetten szeretik. Jobban illeszkedik a természetes fényhez – reggel korábban világosodik, így az iskolába, munkába indulók nem teljes sötétben kezdenek.

– reggel korábban világosodik, így az iskolába, munkába indulók nem teljes sötétben kezdenek. Biztonságérzet reggel – a világosabb reggelek javíthatják a közlekedésbiztonságot a reggeli csúcsidőben.

Érvek az óraátállítás ellen

Alvászavar, fáradtság – a szervezet belső óráját könnyen megzavarja az átállás.

– a szervezet belső óráját könnyen megzavarja az átállás. Minimális energiamegtakarítás – a modern életmód mellett a haszon egyre kisebb.

– a modern életmód mellett a haszon egyre kisebb. Technikai bonyodalmak – informatikai rendszerek, közlekedési menetrendek, munkaidő-elszámolások körülményesebbek lehetnek.

Te mit gondolsz? Legyen óraátállítás, vagy maradjon állandó időszámítás?