2 órája
Óraátállítás 2025: szükség van rá vagy sem? Érvek és ellenérvek
Van még értelme ennek a több évtizedes szokásnak? Október végén ismét jön a szokásos óraátállítás: hajnali háromkor kettőre kell visszatekerni a mutatókat.
Mikor van az óraátállítás? Idén október 26-án, vasárnap hajnalban 3:00-ról 2:00-ra kell visszaállítani az órákat - írtuk meg korábban. Ezzel megkezdődik a téli időszámítás, vagyis egy órával többet alhatunk. Az Európai Unióban már többször napirendre került az óraátállítás eltörlése, de közös döntés eddig nem született. Így marad a megszokott rend: tavasszal előre, ősszel vissza.
Óraátállítás 2025-ben: kezdődik a téli időszámítás
Évek, sőt lassan évtizedek óta megy a huzavona a témában: érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel számos döntéshozó fórumon, a közbeszédben is állandó téma, hogy szükség van-e az óraátállításra egyáltalán. Az amerikai Science Magazin így foglalta össze a pro és kontra érveket:
Érvek a téli időszámítás (visszaállítás) mellett
- Egy órával többet alhatunk az átállás éjszakáján – ezt sokan kifejezetten szeretik.
- Jobban illeszkedik a természetes fényhez – reggel korábban világosodik, így az iskolába, munkába indulók nem teljes sötétben kezdenek.
- Biztonságérzet reggel – a világosabb reggelek javíthatják a közlekedésbiztonságot a reggeli csúcsidőben.
Érvek az óraátállítás ellen
- Alvászavar, fáradtság – a szervezet belső óráját könnyen megzavarja az átállás.
- Minimális energiamegtakarítás – a modern életmód mellett a haszon egyre kisebb.
- Technikai bonyodalmak – informatikai rendszerek, közlekedési menetrendek, munkaidő-elszámolások körülményesebbek lehetnek.
Te mit gondolsz? Legyen óraátállítás, vagy maradjon állandó időszámítás?
SzavazásKorábbi szavazások
Támogatod-e az óraátállítás eltörlését?