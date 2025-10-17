Figyelem, kisgyerekes anyukák! Óraátállítás, ami felboríthatja a napirendet

Óraátállítás évente kétszer okoz kisebb-nagyobb felfordulást, különösen a kisgyerekes családok életében. Bár sokak számára csupán egy óra eltérés, a napi rutinban valódi kihívást jelenthet, és gyakran alvásproblémákhoz vezethet.

Óraátállítás Magyarországon évente két alkalommal

Mikor van óraátállítás?

Idén a téli időszámításra való visszaállás október utolsó vasárnapján, 27-én történik, amikor hajnalban 3 órakor 2 órára állítjuk vissza az órákat. Ez egy órával hosszabb alvást jelent a felnőtteknek, de a kisgyerekeknél gyakran felborítja a megszokott altatási és ébredési időket.

Óraátállítás Magyarországon

Magyarországon az óraátállítás a nyári és téli időszámítás miatt évente kétszer történik. A vita továbbra is élénk: sokan a nyári időt preferálják a hosszabb nappalok miatt, míg mások a téli idő mellett érvelnek a korai sötétedés és a felnőttek komfortja miatt. Én személy szerint a nyári időt kedvelem, mert könnyebbé teszi a kisgyermekek napirendjét.

Mikor szűnik meg az óraátállítás Magyarországon?

Egyelőre nincs hivatalos döntés arról, hogy mikor szűnik meg az óraátállítás Magyarországon, így az évente ismétlődő átállás még biztosan a mindennapok része marad.

Személyes tapasztalat

Amikor a kisfiam még pici volt, az óraátállítás teljes stresszt jelentett: az esti altatás, vacsora és reggeli ébredések mind 4–5 napig felborultak. Nekünk az vált be, hogy fokozatosan toltuk el az esti rutinokat, és figyeltünk a fényviszonyokra, így a belső óra lassan visszaállt.

Most, hogy lassan iskolás, már nincs nagy gond: együtt megoldjuk az átállást, és én személy szerint nem bánom, ha kicsit korábban kerülök ágyba.

Bár az óraátállítás csak egy órát jelent, a kisgyerekes családoknál akár egy hétig is eltarthat a visszaállás. Egy kis türelemmel, rutinokkal és humorral simán át lehet vészelni, míg minden újra a helyére kerül.





