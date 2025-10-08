október 8., szerda

Közeleg az őszi óraátállítás: olvasóink véleménye egyértelmű

Címkék#óraátállítás 2025#óraátállítás#szavazás

Szükség van rá vagy sem? Közeleg az őszi óraátállítás időpontja. Hosszú évke óta tart a huza-vona: szükség van rá? Olvasóink egyértelmű választ adtak.

Vaol.hu

Közeledik az őszi óraátállítás. Október 26-án, vasárnap hajnalban 3:00-ról 2:00-ra kell visszaállítani az órákat - írtuk meg korábban. Ezzel megkezdődik a téli időszámítás, vagyis egy órával többet alhatunk. Az Európai Unióban hosszú évek óta téma: szükség van rá egyáltalán? Korábbi cikkünkben összegyűjtöttük azt is, milyen érvek és ellenérvek szólnak az óraátállítás mellett. 

Jön az óraátállítás, mutatjuk, mikor
Jön az őszi  óraátállítás
Forrás: VN-archív

Óraátállítás: olvasóink többsége nem támogatja 

Megkérdeztük a Vas Népe olvasóit: támogatják-e az óraátállítás eltörlését. A válasz egyértelmű. A szavazatok közel 80 százaléka az igen-re érkezett, azaz olvasóink nem szeretnének több óraátállítást

 

