október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

26 perce

Burgenlandi gazdáé lett Európa legnagyobb töke

Címkék#tök#burgenlandi gazda#óriástök

Nem sokkal marad el a világrekorderek mögött.

Vaol.hu
Burgenlandi gazdáé lett Európa legnagyobb töke

Forrás: Kronen Zeitung

Burgenlandba került idén az Európa legnagyobb töke cím! A gols-i gazda, Wolfgang Nittnaus idén nem csak az osztrák bajnoki címet zsebelte be, de a kontinens legnagyobb töke is az övé. A termelő három példányt nevelt az "Atlantic Giant" névre keresztelt óriástök fajtából, mindháromból igazi óriás fejlődött - számolt be róla a Kronen Zeitung.

óriástök
Európa-bajnok lett a burgenlandi óriástök.
Forrás: Kronen Zeitung

Sok idő, rengeteg munka és még több szeretet van bennük

– mondta Nittnaus, aki múlt héten nyerte el az osztrák bajnoki címet, ezzel pedig kvalifikálta magát a Németországban tartott Európa-bajnokságra is.

Pótkocsin utaztak az óriástökök Németországba

Nittnaus a háromból a két nagyobbik tökkel indult a németországi Európa-bajnokságra. Méretük miatt csak pótkocsival lehetett őket szállítani. Az Európa legnagyobb töke verseny festői környezetben, a ludwigsburgi kastély pompázatos kertjében kerül megrendezésre. A tökkiállítás ma már a világ legnagyobb tökfesztiváljaként tartják számon, ahová szerte Európából érkeznek termesztők.

A burgenlandi gazda a szombati napon is sikert aratott, egyik töke 976,5 kilogrammot nyomott, ezzel elnyerte az első helyet. A vasárnapi döntőben megmérettette a másik monstrumot is, amely 998,5 kilogrammal Európa-bajnoki címet ért neki. Nem maradt el sokkal a világbajnokoktól sem, a világ eddigi legnehezebb töke az Egyesült Államokból származik, 2023-ban termesztették és 1279 kilogrammot nyomott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu