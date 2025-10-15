Burgenlandi gazdáé lett Európa legnagyobb töke

Burgenlandba került idén az Európa legnagyobb töke cím! A gols-i gazda, Wolfgang Nittnaus idén nem csak az osztrák bajnoki címet zsebelte be, de a kontinens legnagyobb töke is az övé. A termelő három példányt nevelt az "Atlantic Giant" névre keresztelt óriástök fajtából, mindháromból igazi óriás fejlődött - számolt be róla a Kronen Zeitung.

Európa-bajnok lett a burgenlandi óriástök.

Forrás: Kronen Zeitung

Sok idő, rengeteg munka és még több szeretet van bennük

– mondta Nittnaus, aki múlt héten nyerte el az osztrák bajnoki címet, ezzel pedig kvalifikálta magát a Németországban tartott Európa-bajnokságra is.

Pótkocsin utaztak az óriástökök Németországba

Nittnaus a háromból a két nagyobbik tökkel indult a németországi Európa-bajnokságra. Méretük miatt csak pótkocsival lehetett őket szállítani. Az Európa legnagyobb töke verseny festői környezetben, a ludwigsburgi kastély pompázatos kertjében kerül megrendezésre. A tökkiállítás ma már a világ legnagyobb tökfesztiváljaként tartják számon, ahová szerte Európából érkeznek termesztők.

A burgenlandi gazda a szombati napon is sikert aratott, egyik töke 976,5 kilogrammot nyomott, ezzel elnyerte az első helyet. A vasárnapi döntőben megmérettette a másik monstrumot is, amely 998,5 kilogrammal Európa-bajnoki címet ért neki. Nem maradt el sokkal a világbajnokoktól sem, a világ eddigi legnehezebb töke az Egyesült Államokból származik, 2023-ban termesztették és 1279 kilogrammot nyomott.