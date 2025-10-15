1 órája
Burgenlandi gazdáé lett Európa legnagyobb töke
Nem sokkal marad el a világrekorderek mögött.
Forrás: Kronen Zeitung
Burgenlandba került idén az Európa legnagyobb töke cím! A gols-i gazda, Wolfgang Nittnaus idén nem csak az osztrák bajnoki címet zsebelte be, de a kontinens legnagyobb töke is az övé. A termelő három példányt nevelt az "Atlantic Giant" névre keresztelt óriástök fajtából, mindháromból igazi óriás fejlődött - számolt be róla a Kronen Zeitung.
Sok idő, rengeteg munka és még több szeretet van bennük
– mondta Nittnaus, aki múlt héten nyerte el az osztrák bajnoki címet, ezzel pedig kvalifikálta magát a Németországban tartott Európa-bajnokságra is.
Pótkocsin utaztak az óriástökök Németországba
Nittnaus a háromból a két nagyobbik tökkel indult a németországi Európa-bajnokságra. Méretük miatt csak pótkocsival lehetett őket szállítani. Az Európa legnagyobb töke verseny festői környezetben, a ludwigsburgi kastély pompázatos kertjében kerül megrendezésre. A tökkiállítás ma már a világ legnagyobb tökfesztiváljaként tartják számon, ahová szerte Európából érkeznek termesztők.
A burgenlandi gazda a szombati napon is sikert aratott, egyik töke 976,5 kilogrammot nyomott, ezzel elnyerte az első helyet. A vasárnapi döntőben megmérettette a másik monstrumot is, amely 998,5 kilogrammal Európa-bajnoki címet ért neki. Nem maradt el sokkal a világbajnokoktól sem, a világ eddigi legnehezebb töke az Egyesült Államokból származik, 2023-ban termesztették és 1279 kilogrammot nyomott.
Tippeljen, mekkora a vasi óriástök, ami megnyerte az országos tökversenyt!