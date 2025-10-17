október 17., péntek

Óriástök: izgalmas és tanulságos történet a vasi magyar bajnoktól

Versenyezni bármikor, bárhol, bármiben lehet – szép példa erre még egy zöldség is! Láttuk a burgenlandit – de lesz-e idén is óriástök Vasban?

Gombos Kálmán

Vas vármegyében, és kiváltképpen is a délnyugati részeken, az Őrségben és a Rába-vidéken komoly hagyománya és rengeteg kedvelője van a töknek. Sokkal régebb óta, mint ahogy például az újkori, tengerentúlról érkezett Halloween-kultusz betette volna a lábát. A helyiek évtizedek, sőt: évszázadok óta termesztik, ütik az olaját – és persze fogyasztják jó egészséggel. Ez az a hely, ahol ennek a zöldségnek még fesztiválja is van, mint tudjuk. A méretes, sőt, hatalmasra nőtt tökök aztán megmozgatták többek fantáziáját, és – mint oly’ sokszor – versengésre ösztökélték az óriástökök tulajdonosait.

Vajda Ádám és a 2024-es óriástök
Vajda Ádám és a 2024-es óriástök
Fotó: VN/Vajda Ádám

Óriástökök Burgenlandban és Vasban

Szerdán számolt be lapunk arról, hogy az idei Európa-bajnok a szomszédból, Burgenlandból került ki. Wolfgang Nittnaus győztes példánya mindössze másfél kilóval maradt el az egy tonnától(!): 998,5 kilogrammot nyomott a mérés során. Ennek kapcsán érdemes felidézni a tavalyi magyar bajnokot, aki viszont Vas vármegye büszkesége: Vajda Ádám! A Rába-vidéken, Szakonyfaluban termett szörnyeteg 519 kilogrammot ért el, vagyis a fél tonnát meghaladó tömeg kellett az országos bajnoki címhez. A gigantikus példányt megcsodálhattuk a tavalyi Tökfesztiválon is. Ez, ha csak kicsivel is, de elmaradt az eddigi legnagyobb töktől, a 2023-as óriástól, ami a (könnyen megjegyezhető) 555,5 kilós értéket ütötte meg – abban az évben „ő” is a Tökfesztivál látványossága volt.

Idén mi a helyzet?

„Ebben az évben szabadságot vettem ki” – mosolyog Vajda Ádám. És mindjárt le is leplezi önmagát: ez az esztendő „tökölés” nélkül telt, egy egészen más öröm miatt. Aki nem más, mint Milla: a kislány szeptember 30-án örvendeztette meg a családot érkezésével. Pontosan azon a napon, amin (egy évvel korábban) még az országos bajnok tök jelentette az örömöt... "Ebben az évben minden a kisbabánkról szól, és nem akartam időt, pénzt és energiát elvonni tőle" – hangzik az igencsak érthető magyarázat. És a költségek nem is kicsik, mint kiderül: egy ilyen óriástök éves összköltsége legalább négy-ötszáz ezer forint. És a vele járó sok-sok törődés, munka, aggódás sem elhanyagolható. Párszáz kilóst meg nem szerettem volna – teszi hozzá Ádám: a versengés célja mindig a győzelem. Talán majd egy- vagy inkább két év múlva újra ringbe szállok – véli.

Utolsókból lesznek az elsők?

Ez a bibliai hasonlat (Máté 20:16) juthat eszünkbe a tavalyi verseny izgalmas történetét hallgatva. Ádám ugyanis elmesélte, hogy két példányt is dédelgetett, növesztgetett párhuzamosan. Ám – sok hét után – a nagyobb, ígéretes tök megrepedt. És egy tíz centis „seb” is elég ahhoz, hogy bejussanak káros baktériumok. Egy héten át sajnálgatta, aztán „elengedte” a dolgot – számításai szerint egyébként körülbelül hétszáz kilós lett volna, ha nem történik ez a fiaskó… Végül aztán mégis erőt vett magán, és gondjaiba vette a kisebbik példányt. Megadott neki minden tápanyagot, vizet, gondoskodást – amire csak szüksége volt. És ezzel az 519 kilós tökkel nyerte meg az országos bajnokságot.

Soha ne add fel!

– zárja szavait mosolyogva Ádám.

