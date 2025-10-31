Az Őriszentpéteri Általános Iskola igazán aktív

Nagy örömmel osztották meg mindenkivel a jó hírt az Őrség fővárosából: az Őriszentpéteri Általános Iskola elnyerte az ezüst minősítést az Aktív Iskola Programban! Érthető büszkeséggel tölti el az egész intézményt ez a hír, hiszen egy motiváló, elhivatott közösségnek lehetnek a tagjai. Mozgalmas év van mögöttük – sok közös program, mozgás, élmény… És az idei tanév is lendületesen vette kezdetét!

Őriszentpéteri Általános Iskola: ezüst minősítéssel!

Fotó: VN/Németh Ibolya

Mozgalmas az élet Őriszentpéteren

Az Európai Sporthét alkalmából változatos programokkal várták a tanulókat. Ilyen volt az Európai és Magyar Diáksport Napja alkalmából megrendezett futás, amelynek keretén belül a felsősök idén 2025 métert, az alsó tagozatos diákok pedig 1000 métert tettek meg. Megalakult az Aktív Iskola tanulói csapat is, új tagokkal, hogy minél többen lehetőséget kapjanak arra, hogy ötleteikkel, szervezőmunkájukkal és aktív részvételükkel segítsék az iskola tanulóinak mozgásra ösztönzését. Két aktív szünet („Keresd a pontot”, és bringás akadálypálya) keretében a gyerekek játékos formában mozoghattak.

Őriszentpéteri Általános Iskola: ezüst minősítéssel!

Fotó: VN/Németh Ibolya

Tánc és bringa, tudás és közösség

A felső tagozatos tanulók két alkalommal néptánc foglalkozásokon vehettek részt, amelyen vasi polgári táncokkal ismerkedhettek meg. Diáksportfesztiválokkal minden évfolyamot megmozgattak: a cél a közösségi élmény és a mozgás örömének megélése volt. A „Bringasuli” program keretében 24 diák elméleti ismereteket szerzett a közlekedés szabályairól, kerékpáros ügyességi játékokon fejlesztették tudásukat, majd forgalomban is kipróbálhatták a biztonságos közlekedést. Október 13-17. között tartották az iskolában az Aktív Közlekedés Hetét, mely során a diákok sok hasznos ismerettel gazdagodtak a biztonságos közlekedésről. Oktató videókat néztek, tanulmányi sétán és KRESZ-parkos játékon vettek részt, zenével töltötték meg a zenedobozt, a Menő kalapok napján vicces kalapokkal érkeztek az alsó tagozatosok, ügyességüket bringás akadálypályán mutatták meg, közlekedéssel kapcsolatos alkotásokat készítettek, és kvízen is bizonyíthatták tudásukat.

Őriszentpéteri Általános Iskola: ezüst minősítéssel!

Fotó: VN/Németh Ibolya

Őriszentpéteri Általános Iskola: ezüst minősítéssel!

Fotó: VN/Németh Ibolya

Ezeket olvasta már?