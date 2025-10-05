1 órája
Gyakoribb mint gondolnánk: örökségből történő kizárás és kitagadás – a szakértő válaszol
Gyakoribb téma mint gondolnánk. A viharos családi viszonyok miatt egyre gyakrabban merül fel kérdésként az örökségből történő kizárás, vagy akár az örökségből történő kitagadás lehetősége is. Az általunk megkérdezett szombathelyi ügyvéd elmondja, melyik mit jelent pontosan és milyen feltételekkel érvényesíthető.
Örökségből történő kizárás, vagy örökségből történő kitagadás – közös bennük, hogy a végrendelkező egyik esetben sem szeretné, hogy rokona az általános szabályok szerint részesedjen a hagyatékból. A két jogi kategória közti legfőbb különbséget az adja, hogy az egyiket bárki, bármikor megteheti, míg a másikhoz szigorú feltételeknek kell teljesülnie. Az viszont közös bennük, hogy a kizáráshoz és a kitagadáshoz is egy érvényes végrendeletre van szükség – mondta el érdeklődésünkre dr. Auer-Sövegjártó Orsolya ügyvéd. Hozzátette: bár végrendeletünket akár saját magunk is elkészíthetjük, a számunkra megfelelő tartalom és az alaki érvényesség miatt mégis érdemes jogi végzettséggel rendelkező szakemberhez, ezen belül is öröklési jogban jártas ügyvédhez, avagy közjegyzőhöz fordulni annak érdekében, hogy a végrendeleti formában megtett nyilatkozat (kizárás vagy kitagadás) alkalmas legyen az elérni kívánt cél kiváltására.
Megtudtuk: örökségből bármelyik törvényes örökös kizárható, vagy kitagadható. Különbség viszont, hogy indoklás nélkül is ki lehet zárni valakit az öröklésből - akár hallgatólagosan is. A kizárás történhet úgy, hogy az örökhagyó végrendeletében kifejezetten nyilatkozik törvényes örököse kizárásáról, vagy egészen egyszerűen más személyt nevez meg. Ehhez képest a kitagadás érvényességéhez nyomós érvre van szükség.
Így lesz érvényes a örökségből történő kitagadás
Különbség továbbá, hogy az öröklésből kizárt törvényes örökös nem kaphatja meg a törvényes örökrészt, a kötelesrészre, amely az egy örökösre jutó hagyatékrész értékének a harmada, azonban még igényt tarthat, amennyiben a törvény szerint erre jogosult, azaz az örökhagyó gyermeke, házastársa, vagy szülője.
Ehhez képest jelentős eltérés, hogy
az alapos indokkal kitagadott személynek még a kötelesrész sem jár.
Ezeket az alapos indokokat a Ptk. tartalmazza. Ilyen alapos indok lehet:
- az adott személy az örökhagyóval, vagy a hozzátartozóival szemben bűncselekményt követ el,
- olyan magatartást tanúsít az örökhagyóval szemben vagy olyan erkölcstelen életmódot folytat, ami indokolttá teszi a kitagadást (példál fizikai bántalmazás, súlyos becsületsértés),
- esetleg olyat tett, ami befolyásolta a végrendelkezést (például meghamisítja).
Ezt az indokot minden esetben kifejezetten szerepeltetni kell a végrendeletben ahhoz, hogy érvényes legyen a kitagadás.
Egy pillanatnyi nézeteltérés vagy veszekedés tehát nem adhat jogalapot arra, hogy a törvényes örököst érvényesen kitagadják, és ezáltal a kötelesrésztől is megfosszák
– hangsúlyozta a szakértő.
Nagyon fontos az is, hogy a kitagadott személy nem kezelheti később azt a vagyont, amit nem örökölhet meg a fentebb ismertetett alapos indokok miatt. Amikor tehát valakit kitagadnak az örökségből, a kitagadás hatása nem terjed ki annak leszármazottaira. Nagy biztonságot ad és megnyugvást jelent az örökhagyó számára, hogy ezzel kapcsolatban nincs lehetőség semmiféle visszaélésre. A hatályos jogi szabályozás ugyanis kifejezetten rögzíti azt is, hogy akit alapos okkal kitagadnak, az nem lesz jogosult kezelni azt a vagyont sem, amit a helyébe lépő örökösök örökölnek. Így, ha valaki kitagadja saját gyermekét, és emiatt közvetlenül unokái lesznek az örökösei, az általuk így örökölt vagyont nem kezelheti a kitagadott fél, csakis a gyámhivatal felügyelete mellett egy arra kijelölt gondnok.
A döntés visszavonható
Dr. Auer-Sövegjártó Orsolya szólt arról is, ha valaki végrendeletben kizárja vagy kitagadja egy törvényes örökösét az öröklésből, azt bármikor vissza tudja vonni. Az örökhagyó élete során ugyanis meg tudja változtatni korábbi döntését jognyilatkozatával, a végrendelet módosításával, vagy új végrendelet készítésével.