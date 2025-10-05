Gyakoribb mint gondolnánk: örökségből történő kizárás és kitagadás – a szakértő válaszol

Örökségből történő kizárás, vagy örökségből történő kitagadás – közös bennük, hogy a végrendelkező egyik esetben sem szeretné, hogy rokona az általános szabályok szerint részesedjen a hagyatékból. A két jogi kategória közti legfőbb különbséget az adja, hogy az egyiket bárki, bármikor megteheti, míg a másikhoz szigorú feltételeknek kell teljesülnie. Az viszont közös bennük, hogy a kizáráshoz és a kitagadáshoz is egy érvényes végrendeletre van szükség – mondta el érdeklődésünkre dr. Auer-Sövegjártó Orsolya ügyvéd. Hozzátette: bár végrendeletünket akár saját magunk is elkészíthetjük, a számunkra megfelelő tartalom és az alaki érvényesség miatt mégis érdemes jogi végzettséggel rendelkező szakemberhez, ezen belül is öröklési jogban jártas ügyvédhez, avagy közjegyzőhöz fordulni annak érdekében, hogy a végrendeleti formában megtett nyilatkozat (kizárás vagy kitagadás) alkalmas legyen az elérni kívánt cél kiváltására.

Örökségből kizárás vagy kitagadás - nem mindegy

Fotó: Shutterstck

Megtudtuk: örökségből bármelyik törvényes örökös kizárható, vagy kitagadható. Különbség viszont, hogy indoklás nélkül is ki lehet zárni valakit az öröklésből - akár hallgatólagosan is. A kizárás történhet úgy, hogy az örökhagyó végrendeletében kifejezetten nyilatkozik törvényes örököse kizárásáról, vagy egészen egyszerűen más személyt nevez meg. Ehhez képest a kitagadás érvényességéhez nyomós érvre van szükség.

Így lesz érvényes a örökségből történő kitagadás

Különbség továbbá, hogy az öröklésből kizárt törvényes örökös nem kaphatja meg a törvényes örökrészt, a kötelesrészre, amely az egy örökösre jutó hagyatékrész értékének a harmada, azonban még igényt tarthat, amennyiben a törvény szerint erre jogosult, azaz az örökhagyó gyermeke, házastársa, vagy szülője.

Ehhez képest jelentős eltérés, hogy

az alapos indokkal kitagadott személynek még a kötelesrész sem jár.

Ezeket az alapos indokokat a Ptk. tartalmazza. Ilyen alapos indok lehet:

az adott személy az örökhagyóval, vagy a hozzátartozóival szemben bűncselekményt követ el,

olyan magatartást tanúsít az örökhagyóval szemben vagy olyan erkölcstelen életmódot folytat, ami indokolttá teszi a kitagadást (példál fizikai bántalmazás, súlyos becsületsértés),

esetleg olyat tett, ami befolyásolta a végrendelkezést (például meghamisítja).

Ezt az indokot minden esetben kifejezetten szerepeltetni kell a végrendeletben ahhoz, hogy érvényes legyen a kitagadás.

Egy pillanatnyi nézeteltérés vagy veszekedés tehát nem adhat jogalapot arra, hogy a törvényes örököst érvényesen kitagadják, és ezáltal a kötelesrésztől is megfosszák

– hangsúlyozta a szakértő.