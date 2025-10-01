30 perce
Bezár a népszerű a őrségi étterem - megható bejegyzésben búcsúznak vendégeiktől
Újabb vasi étterem húzza le a rolót. Október 1-jével bezárja kapuit a szalafői Őrszem Fogadó, amely évek óta az Őrség egyik meghatározó vendéglátó- és közösségi helyszíneként működött.
Újabb vasi étterem húzza le a rolót: a szalafői Őrség Fogadó
Forrás: Őrség Fogadó
Október 1-jével végleg bezárja kapuit az Őrszem Fogadó – jelentette be a Móricz család és a fogadó csapata a hely közösségi oldalán. Mint írják, a döntést nehéz szívvel hozták meg, hiszen a vendéglátóhely az elmúlt években sokkal több volt számukra, mint munka: egy valóra vált álom, amely az Őrség gasztronómiáját és közösségi életét gazdagította.
Bezár az Őrszem Fogadó az Őrségben
Az Őrszem Fogadó az évek során számos élményt és emléket adott vendégeinek és a térségnek is. Esküvők, rendezvények helyszíneként szolgált, megfáradt kerékpárosok és túrázók utolsó állomásaként fogadta a látogatókat, de a Rotto kupa ellátásában is szerepet vállalt - szerepel a bejegyzésben.
„Többek voltunk, mint egy egyszerű fogadó” – fogalmaztak, kiemelve: hálásak minden vendégnek, támogatónak és barátnak, aki részese volt a történetüknek.
A Móricz család ugyanakkor hangsúlyozta: a búcsú nem végleges. Az Őrszem Fogadó hamarosan új formában nyitja meg kapuit, hogy továbbra is legyen egy hely az Őrség szívében, ahol az emberek összegyűlhetnek.
A család és a csapat köszönetet mondott a rengeteg szeretetért és bizalomért, amelyet az évek során kaptak. Mint írták: „Ez életünk egyik legszebb utazása volt.”
