Bezár a népszerű a őrségi étterem - megható bejegyzésben búcsúznak vendégeiktől

Október 1-jével végleg bezárja kapuit az Őrszem Fogadó – jelentette be a Móricz család és a fogadó csapata a hely közösségi oldalán. Mint írják, a döntést nehéz szívvel hozták meg, hiszen a vendéglátóhely az elmúlt években sokkal több volt számukra, mint munka: egy valóra vált álom, amely az Őrség gasztronómiáját és közösségi életét gazdagította.

Forrás: Őrség Fogadó

Bezár az Őrszem Fogadó az Őrségben

Az Őrszem Fogadó az évek során számos élményt és emléket adott vendégeinek és a térségnek is. Esküvők, rendezvények helyszíneként szolgált, megfáradt kerékpárosok és túrázók utolsó állomásaként fogadta a látogatókat, de a Rotto kupa ellátásában is szerepet vállalt - szerepel a bejegyzésben.

„Többek voltunk, mint egy egyszerű fogadó” – fogalmaztak, kiemelve: hálásak minden vendégnek, támogatónak és barátnak, aki részese volt a történetüknek.

A Móricz család ugyanakkor hangsúlyozta: a búcsú nem végleges. Az Őrszem Fogadó hamarosan új formában nyitja meg kapuit, hogy továbbra is legyen egy hely az Őrség szívében, ahol az emberek összegyűlhetnek.

A család és a csapat köszönetet mondott a rengeteg szeretetért és bizalomért, amelyet az évek során kaptak. Mint írták: „Ez életünk egyik legszebb utazása volt.”

