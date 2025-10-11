október 11., szombat

Őrség – TOP 10 kihagyhatatlan hely ősszel

Természetesen ennél jóval több látnivaló akad arrafelé – de összegyűjtöttük a tíz (talán) legfontosabbat. Ősszel is irány az Őrség!

Gombos Kálmán

Az Őrség ősszel különösen varázslatos: a hulló aranyszínű levelek, a párás – netán ködös – reggelek, a szelíd dombok és a füstölgő kémények látványa miatt ez az évszak talán a legszebb időszak a vidéken. Az Őrség látnivalókban amúgy is bővelkedik, hiszen a sokfelé érintetlen, erdős-rétes vidék már önmagában lenyűgöző látvány. Ehhez jön a városi emberek számára izgalmas és talán ismeretlen falusi lét, életmód, mely egyre inkább reneszánszát éli. Az Őrség gyerekkel is ajánlott: ők különösen is élvezni fogják a vidék háziállatait, akiket többnyire nem csak megnézni, de megsimogatni is lehet. Lássuk, mik is az Őrség legszebb helyei?

hangulatos templom az Őrség szívében
Az Őrség egyik legkedveltebb települése, Őriszentpéter
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Íme tíz hely, amit érdemes felkeresni ősszel az Őrségben

Őriszentpéter – az Őrség szíve

  • A központi település több szeres (szórt) településrészből áll. Égerliget, kaszálórétek, patakparti séta.
  • Nézd meg a Templomszert, a 13. századi, román kori templomot, a Fazekasházat, és sétálj végig a szeres utcákon.
  • Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság: bemutatóhelyek, tanösvények, interaktív kiállítás mutatja be az Őrség élővilágát, ritka fajok, természetvédelem.
Őrség ősszel, TOP10 - például Szalafő
Pityerszer skanzen Szalafőn, őszi színekben
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Szalafő – Pityerszer, skanzen

  • Az Őrségi Népi Műemlékegyüttes az őrségi építészet és életmód legszebb példája.
  • Eredeti helyükön álló népi porták, eurázsiai vadlovak, bölények, játszótér.
  • Az őszi színekben pompázó domboldalban fekvő porták fotótémának is tökéletesek.
  • Kömpe szeme kilátó, református templom, vendéglők helyi ízekkel.
  • A környék tanösvényein rövid túrákat is tehetsz.
hangulatos tóparti pihenőhely az Őrség szívében
Csodás látvány és természetközeli kikapcsolódás a Vadása-tó tanösvényein
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Hegyhátszentjakab – Vadása-tó

  • A tó körüli erdők ősszel aranyló színekben tündökölnek.
  • Kiváló hely egy könnyű túrához, piknikhez vagy fotózáshoz.
  • Reggelente gyakori a víz felett lebegő pára, ami különleges hangulatot ad.

Magyarszombatfa – a fazekasfalu

  • A helyi fazekasműhelyekben bepillantást nyerhetsz a hagyományos őrségi kerámiakészítésbe.
  • Több fazekasnál ki is próbálhatod a korongozást!
Árpád-kori templom az Őrségben, Veleméren
Velemér, ahol a történelem és a természet találkozik
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Velemér – Árpád-kori templom

  • Az egyik leghíresebb magyar freskókkal díszített templom (Szentháromság-templom).
  • A napfény beesése és a festmények színei ősszel különösen élénkek („Fény temploma”).
  • A 600 éves templom mellett kilátás nyílik a völgyre – gyönyörű fotóhely.
Szőcei tőzegmohás láp tanösvény az Őrségben
Szőcei láp tanösvény, Őrség egyedi természeti csodája
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Szőce – Tőzegmohás láp tanösvény

  • Egyedülálló, hűvös mikroklímájú terület.
  • Pallósoros tanösvény mentén ritka növények (tőzegmohák, kékperjék) láthatók.
  • Interaktív kiállítás a lápok világáról
  • Ősszel a láp környezete mesebeli hangulatú.

Kerkáskápolna és a határ menti falvak

  • A kis határ menti falvakban (pl. Velemér, Kercaszomor) megmaradt a régi őrségi életforma.
  • Kercaszomor a „legbátrabb falu” címet is viseli (emlékmű).
  • A dombos táj, a kis templomok és az erdők ősszel különösen idilliek.
Szentgyörgyvölgyi református templom fa kazettás, festett mennyezete
Szentgyörgyvölgy és környéke idilli pihenőhely ősszel
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Szentgyörgyvölgy és a református templom

  • Az egyik legszebb, barokk fa harangtornyú templom a vidéken.
  • Belül is lenyűgöző a fa kazettás, festett mennyezet.
  • A környék különösen csendes, ideális pihenőhely a természet szerelmeseinek.
Őrségi panorámatúra Ispánk környékén
Ispánk, csend és természet harmóniája az Őrségben
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Őrségi panorámatúra (pl. Szaknyér, Bajánsenye vagy Ispánk környéke)

  • Ősszel érdemes autóval vagy kerékpárral bejárni az apró falvakat összekötő utakat.
  • Őrségi látnivalók minden falucskában és környékén: harangláb (pl. Pankasz), kódisállás stb.
  • Házias ízek, valódi élelmiszerek, termelői finomságok, állatsimogató (pl. Nagyrákos)
  • Szinte minden dombtetőről új kilátás nyílik az Őrség mozaikos, színes erdeire.
Őrség egyik legszebb természeti látnivalója, a Hársas-tó
Hársas-tó, az Őrség egyik legtisztább tava
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Hársas-tó (Szentgotthárd-Máriaújfalu mellett)

  • Szabadstrand, tanösvény, túraútvonalak
  • Tiszta víz, csendes környezet, büfék.

