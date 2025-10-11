2 órája
Őrség – TOP 10 kihagyhatatlan hely ősszel
Természetesen ennél jóval több látnivaló akad arrafelé – de összegyűjtöttük a tíz (talán) legfontosabbat. Ősszel is irány az Őrség!
Az Őrség ősszel különösen varázslatos: a hulló aranyszínű levelek, a párás – netán ködös – reggelek, a szelíd dombok és a füstölgő kémények látványa miatt ez az évszak talán a legszebb időszak a vidéken. Az Őrség látnivalókban amúgy is bővelkedik, hiszen a sokfelé érintetlen, erdős-rétes vidék már önmagában lenyűgöző látvány. Ehhez jön a városi emberek számára izgalmas és talán ismeretlen falusi lét, életmód, mely egyre inkább reneszánszát éli. Az Őrség gyerekkel is ajánlott: ők különösen is élvezni fogják a vidék háziállatait, akiket többnyire nem csak megnézni, de megsimogatni is lehet. Lássuk, mik is az Őrség legszebb helyei?
Íme tíz hely, amit érdemes felkeresni ősszel az Őrségben
Őriszentpéter – az Őrség szíve
- A központi település több szeres (szórt) településrészből áll. Égerliget, kaszálórétek, patakparti séta.
- Nézd meg a Templomszert, a 13. századi, román kori templomot, a Fazekasházat, és sétálj végig a szeres utcákon.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság: bemutatóhelyek, tanösvények, interaktív kiállítás mutatja be az Őrség élővilágát, ritka fajok, természetvédelem.
Szalafő – Pityerszer, skanzen
- Az Őrségi Népi Műemlékegyüttes az őrségi építészet és életmód legszebb példája.
- Eredeti helyükön álló népi porták, eurázsiai vadlovak, bölények, játszótér.
- Az őszi színekben pompázó domboldalban fekvő porták fotótémának is tökéletesek.
- Kömpe szeme kilátó, református templom, vendéglők helyi ízekkel.
- A környék tanösvényein rövid túrákat is tehetsz.
Hegyhátszentjakab – Vadása-tó
- A tó körüli erdők ősszel aranyló színekben tündökölnek.
- Kiváló hely egy könnyű túrához, piknikhez vagy fotózáshoz.
- Reggelente gyakori a víz felett lebegő pára, ami különleges hangulatot ad.
Magyarszombatfa – a fazekasfalu
- A helyi fazekasműhelyekben bepillantást nyerhetsz a hagyományos őrségi kerámiakészítésbe.
- Több fazekasnál ki is próbálhatod a korongozást!
Velemér – Árpád-kori templom
- Az egyik leghíresebb magyar freskókkal díszített templom (Szentháromság-templom).
- A napfény beesése és a festmények színei ősszel különösen élénkek („Fény temploma”).
- A 600 éves templom mellett kilátás nyílik a völgyre – gyönyörű fotóhely.
Szőce – Tőzegmohás láp tanösvény
- Egyedülálló, hűvös mikroklímájú terület.
- Pallósoros tanösvény mentén ritka növények (tőzegmohák, kékperjék) láthatók.
- Interaktív kiállítás a lápok világáról
- Ősszel a láp környezete mesebeli hangulatú.
Kerkáskápolna és a határ menti falvak
- A kis határ menti falvakban (pl. Velemér, Kercaszomor) megmaradt a régi őrségi életforma.
- Kercaszomor a „legbátrabb falu” címet is viseli (emlékmű).
- A dombos táj, a kis templomok és az erdők ősszel különösen idilliek.
Szentgyörgyvölgy és a református templom
- Az egyik legszebb, barokk fa harangtornyú templom a vidéken.
- Belül is lenyűgöző a fa kazettás, festett mennyezet.
- A környék különösen csendes, ideális pihenőhely a természet szerelmeseinek.
Őrségi panorámatúra (pl. Szaknyér, Bajánsenye vagy Ispánk környéke)
- Ősszel érdemes autóval vagy kerékpárral bejárni az apró falvakat összekötő utakat.
- Őrségi látnivalók minden falucskában és környékén: harangláb (pl. Pankasz), kódisállás stb.
- Házias ízek, valódi élelmiszerek, termelői finomságok, állatsimogató (pl. Nagyrákos)
- Szinte minden dombtetőről új kilátás nyílik az Őrség mozaikos, színes erdeire.
Hársas-tó (Szentgotthárd-Máriaújfalu mellett)
- Szabadstrand, tanösvény, túraútvonalak
- Tiszta víz, csendes környezet, büfék.
