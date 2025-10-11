Őrség – TOP 10 kihagyhatatlan hely ősszel

Az Őrség ősszel különösen varázslatos: a hulló aranyszínű levelek, a párás – netán ködös – reggelek, a szelíd dombok és a füstölgő kémények látványa miatt ez az évszak talán a legszebb időszak a vidéken. Az Őrség látnivalókban amúgy is bővelkedik, hiszen a sokfelé érintetlen, erdős-rétes vidék már önmagában lenyűgöző látvány. Ehhez jön a városi emberek számára izgalmas és talán ismeretlen falusi lét, életmód, mely egyre inkább reneszánszát éli. Az Őrség gyerekkel is ajánlott: ők különösen is élvezni fogják a vidék háziállatait, akiket többnyire nem csak megnézni, de megsimogatni is lehet. Lássuk, mik is az Őrség legszebb helyei?

Az Őrség egyik legkedveltebb települése, Őriszentpéter

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Íme tíz hely, amit érdemes felkeresni ősszel az Őrségben

Őriszentpéter – az Őrség szíve

A központi település több szeres (szórt) településrészből áll. Égerliget, kaszálórétek, patakparti séta.

Nézd meg a Templomszert, a 13. századi, román kori templomot, a Fazekasházat, és sétálj végig a szeres utcákon.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság: bemutatóhelyek, tanösvények, interaktív kiállítás mutatja be az Őrség élővilágát, ritka fajok, természetvédelem.

Pityerszer skanzen Szalafőn, őszi színekben

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Szalafő – Pityerszer, skanzen

Az Őrségi Népi Műemlékegyüttes az őrségi építészet és életmód legszebb példája.

Eredeti helyükön álló népi porták, eurázsiai vadlovak, bölények, játszótér.

Az őszi színekben pompázó domboldalban fekvő porták fotótémának is tökéletesek.

Kömpe szeme kilátó, református templom, vendéglők helyi ízekkel.

A környék tanösvényein rövid túrákat is tehetsz.

Csodás látvány és természetközeli kikapcsolódás a Vadása-tó tanösvényein

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Hegyhátszentjakab – Vadása-tó

A tó körüli erdők ősszel aranyló színekben tündökölnek.

Kiváló hely egy könnyű túrához, piknikhez vagy fotózáshoz.

Reggelente gyakori a víz felett lebegő pára, ami különleges hangulatot ad.

Magyarszombatfa – a fazekasfalu

A helyi fazekasműhelyekben bepillantást nyerhetsz a hagyományos őrségi kerámiakészítésbe.

Több fazekasnál ki is próbálhatod a korongozást!

Velemér, ahol a történelem és a természet találkozik

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Velemér – Árpád-kori templom