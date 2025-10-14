45 perce
Szkafander, szimulátor, VR-szemüveg: vasi diákok gazdagodtak nagyszerű élményekkel - fotók
Belekóstolni a világűr és az Űrállomás csodáiba: melyik felsőst ne nyűgözné le? Múlt héten őrségi diákok lehettek a Huniverzum vendégei.
Az Őriszentpéteri Általános Iskola felső tagozatos diákjai az elmúlt héten megtekintették Budapesten a „Huniverzum – Magyarok a világűrben” című kiállítást. Vonattal utaztak az Őrségből a Déli pályaudvarig, ahonnét elsétáltak a Millenáris Parkba. A kiállításon kisebb csoportokban haladva vezetőik nagyon sok érdekességet meséltek nekik a Nemzetközi Űrállomáson zajló életről, a kozmosz rejtelmeiről. Elsőként megtekintették Farkas Bertalan szkafanderét, amelyben 45 évvel ezelőtt kilépett a világűrbe. Charles Simonyi USA-színekben induló űrhajós és Kapu Tibor virtuális ruhájáról is meséltek nekik érdekességeket. Számos makettel szemléltették az űrrakétákat, űrhajókat, szimulátorokat próbálhattak ki, VR szemüveggel bújhattak bele rövid időre az asztronauták bőrébe.
Az Őrségből az űrbe?
Kapu Tibor és Cserényi Gyula hologramjával készíthettek közös fotókat. Az űrhajó belsejét szimuláló ülésekben megtapasztalhatták, amit Kapu Tibor és három társa érzett júniusban, amikor űrhajójukat felbocsátották. Többek között azt is megtudták, hogy például a tépőzárat is a NASA-nak köszönhetjük, mint ahogy azt is, hogy miért nem ehetnek az űrhajósok kenyeret odafent. Megnézhették azt is, milyen az űrben a mosdó, a „hálófülke”. A Nemzetközi Űrállomás itt felépített részeiben megnézhették azt is, hogy hol zajlottak az űrkísérletek, milyen eszközökkel dolgoztak a kutatóűrhajósok, és megmutatták nekik azt a dosimetert is, melynek feltalálása Farkas Bertalan nevéhez fűződik (ezzel a szerkezettel a sugárzást mérik). Egy hatalmas üvegkupolából az őrségi diákok is részesülhettek abban a csodálatos látványban, amiben ők is, ahonnét naponta tizenhatszor láthatták a napfelkeltét és a naplementét, vagy éppen a magasból kereshették a Földön a lakóhelyük parányi képét.
Tartalmas kirándulás
Rengeteg régi fotó, videofelvétel elevenítette fel a 45 évvel ezelőtti eseményeket. Vitrinekben régi relikviák voltak láthatók, köztük azzal a magyar zászlóval, melyet Charles Simonyi lengetett meg a világűrben. Érdekes volt a világűrben töltött idő egészségre gyakorolt hatása is. A kísérő pedagógusok közül néhányan kipróbálták azt a futópadot, amivel az asztronauták edzenek, szemléltetve a súlytalanság állapotát. A kiállítás megtekintése után egy játéksarokban érdekes kvízeket lehetett megoldani.
A Huniverzum után az őriszentpéteri diákok útja a Margit hídon át a Parlamenthez vezetett. Megcsodálták a budai várnegyedet, a Halászbástyát, Mátyás templomot, a Citadellát, megnézték József Attila szobrát a Duna-parton. Aztán újra metrózás, vonatra szállás – és indulás haza, rengeteg élménnyel gazdagodva.
