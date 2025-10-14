Szkafander, szimulátor, VR-szemüveg: vasi diákok gazdagodtak nagyszerű élményekkel - fotók

Az Őriszentpéteri Általános Iskola felső tagozatos diákjai az elmúlt héten megtekintették Budapesten a „Huniverzum – Magyarok a világűrben” című kiállítást. Vonattal utaztak az Őrségből a Déli pályaudvarig, ahonnét elsétáltak a Millenáris Parkba. A kiállításon kisebb csoportokban haladva vezetőik nagyon sok érdekességet meséltek nekik a Nemzetközi Űrállomáson zajló életről, a kozmosz rejtelmeiről. Elsőként megtekintették Farkas Bertalan szkafanderét, amelyben 45 évvel ezelőtt kilépett a világűrbe. Charles Simonyi USA-színekben induló űrhajós és Kapu Tibor virtuális ruhájáról is meséltek nekik érdekességeket. Számos makettel szemléltették az űrrakétákat, űrhajókat, szimulátorokat próbálhattak ki, VR szemüveggel bújhattak bele rövid időre az asztronauták bőrébe.

Őrségi diákok kóstolhattak bele magyar űrhajósok életébe

Fotó: VN/Németh Ibolya

Az Őrségből az űrbe?

Kapu Tibor és Cserényi Gyula hologramjával készíthettek közös fotókat. Az űrhajó belsejét szimuláló ülésekben megtapasztalhatták, amit Kapu Tibor és három társa érzett júniusban, amikor űrhajójukat felbocsátották. Többek között azt is megtudták, hogy például a tépőzárat is a NASA-nak köszönhetjük, mint ahogy azt is, hogy miért nem ehetnek az űrhajósok kenyeret odafent. Megnézhették azt is, milyen az űrben a mosdó, a „hálófülke”. A Nemzetközi Űrállomás itt felépített részeiben megnézhették azt is, hogy hol zajlottak az űrkísérletek, milyen eszközökkel dolgoztak a kutatóűrhajósok, és megmutatták nekik azt a dosimetert is, melynek feltalálása Farkas Bertalan nevéhez fűződik (ezzel a szerkezettel a sugárzást mérik). Egy hatalmas üvegkupolából az őrségi diákok is részesülhettek abban a csodálatos látványban, amiben ők is, ahonnét naponta tizenhatszor láthatták a napfelkeltét és a naplementét, vagy éppen a magasból kereshették a Földön a lakóhelyük parányi képét.