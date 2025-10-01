Sajtok, kisboci és kézműves sörök: Nagyrákoson nyitva voltak a porták

Nagyrákos forgalmas főutcáján próbálunk leállni – a Németh Porta udvarában lévő parkoló ugyanis már dugig van. Két remek állapotú Trabant mögött aztán végül sikerül, és mi is elvegyülünk az érdeklődők népes csapatában. Őrségi gazdasági épületek, mezőgazdasági gépek között jutunk fel egy kis füves területre, ahol asztalok és padok fogadnak – no és a finom grilles illat. Hamar kiderül, hogy ott is sajt sül – mint ahogy az asztalon, kis tálalókban szintén sajtfalatkák és némi körözött kínálja magát. Sok ideje egyik darabkának sincs a várokozásra: igencsak hamar lecsap valaki rájuk.

Őrségi finomságok Nagyrákoson: kinyitották a portákat

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Őrségi finomságok

Nem csoda: ezek igazi sajtok. De tényleg: benne van az igazi tej igazi tartalma. Meg a készítők tudása, szeretete, elhivatottsága is – így lesz ennyire finom a végeredmény. A Nyitott Porta Napokat délelőtt tízkor kezdték meg – de a napot nem. Éjjel kettőkor ugyanis kisboci született: Irénke nevű tehenük így időzített – mosolyog Németh Anita, aki ezeket a sajtokat nem csak készíti, hanem árusítja is termelői piacokon édesanyjával, Németh Istvánnéval, azaz Eszti nénivel karöltve. Istók, a kisboci természetesen hatalmas siker nem csak a számos kisgyerek, de a felnőttek előtt is. Merthogy nem csak kóstolásban lehet része az idelátogatóknak, de a gazdaság is bejárható, megtekinthető. A Nyitott Porta Napok – ahogy előzetesen lapunk is ajánlotta – éppen erről szól.

Igazi kavalkád

Egy helyiséggel beljebb workshop is fogadja a bátrakat, ahol kipróbálható volt a sajtkészítés egy fázisa. Molnár Szabolcs kis családjával érkezett ide Náraiból: ők is onnan jöttek ki, és nagyon tetszett nekik a program. Mint Ildikótól megtudjuk, 16 fős csoport jött még Komáromból is – szóval, a népszerűség adott. Igaz ez az állatokra is: etetik-itatják őket, a gyerekek közben szaladgálnak a jó levegőn, a „szelfi-ponton” pedig egy igazi igába is hajthattuk a fejünket! Az udvarban még valódi szörpök és lekvárok is vásárolhatók, köszönhetően a család barátjának, Darida Juditnak, aki Ispánkról érkezett termékeivel.