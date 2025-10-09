október 9., csütörtök

Őrség

51 perce

Mintha egy filmben lennénk: Az Őrség új lakói a múltból érkeztek, hogy formálják a jövőt

Címkék#vadló#Őrségi Nemzeti Park#Szalafő#Kondorfa#bölény#Őrség

Négy Przewalski-vadló költözött az Őrségbe, hogy a bölényekkel együtt formálják a vadon arculatát. Az Őrségi Nemzeti Park így egy egyedülálló kísérlet helyszínévé válik, ahol a természet alakítja újra saját múltját.

Polgár Patrícia

Néhány nappal ezelőtt különleges vendégek érkeztek az Őrségi Nemzeti Parkba: négy Przewalski-ló tette meg a hosszú utat a Hortobágyi Nemzeti Park Pentezug Rezervátumából az Őrségbe. Az állatok áttelepítésének célja, hogy a Kondorfa Hegy-völgy Vadon kutatási területen – ahol már most is európai bölények és néhány vadló él – a korábbinál nagyobb létszámú állat legeljen. Így a vadlovak és bölények természetes módon, legelésükkel és mozgásukkal alakíthatják az élőhely szerkezetét, hasonlóan ahhoz, ahogyan évezredekkel ezelőtt a Kárpát-medence tájait formálták.

Az Őrség új lakói

Fotók: Szendi Péter

Őrségi Nemzeti Park: a természet visszakapta ősi lakóit

A vadlovak érkezése egy nemzetközi együttműködés része: az Őrségi és a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságai, valamint a Prágai Állatkert két évvel ezelőtt kötöttek megállapodást arról, hogy összesen nyolcvadló költözhet az Őrségbe. Az első négy állat 2024 őszén talált új otthonra, most pedig lezárult az áttelepítés második üteme.

A befogás és a szállítás ezúttal is komoly logisztikai és állategészségügyi feladat volt. A Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei kábítólövedékek segítségével rögzítették a kiválasztott méneket. A szállítás alkalmat adott arra is, hogy mongol, cseh és francia szakemberek terepen osszák meg egymással tapasztalataikat a vadlótranszportok módszereiről és a fajvédelmi együttműködésről.

Dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója elmondta: 

Egy ló, Daru a szalafői bemutatóterületen, három, Dunadán, Dudu és Bálint pedig a Kondorfa határában található vadonterületen él. Az a célunk, hogy vizsgálni tudjuk, miként befolyásolják ezek az állatok a növényzetet, és hogyan alakítják át a tájat – éppúgy, mint egykor a természetes nagytestű legelőemlősök.

Az Őrség területén ma már európai bölények is élnek, amelyek a honfoglalás idején még a Kárpát-medence őslakói voltak. A vadló viszont 4-5 ezer éve kipusztult erről a vidékről. Most, hogy a Przewalski-lovak ismét megjelentek az Őrség lankáin, a természet kísérletet tesz arra, hogy visszaidézze saját, rég elfeledett múltját.

 

