Mintha egy filmben lennénk: Az Őrség új lakói a múltból érkeztek, hogy formálják a jövőt

Őrségi Nemzeti Park: a természet visszakapta ősi lakóit

A vadlovak érkezése egy nemzetközi együttműködés része: az Őrségi és a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságai, valamint a Prágai Állatkert két évvel ezelőtt kötöttek megállapodást arról, hogy összesen nyolcvadló költözhet az Őrségbe. Az első négy állat 2024 őszén talált új otthonra, most pedig lezárult az áttelepítés második üteme.

A befogás és a szállítás ezúttal is komoly logisztikai és állategészségügyi feladat volt. A Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei kábítólövedékek segítségével rögzítették a kiválasztott méneket. A szállítás alkalmat adott arra is, hogy mongol, cseh és francia szakemberek terepen osszák meg egymással tapasztalataikat a vadlótranszportok módszereiről és a fajvédelmi együttműködésről.

Dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója elmondta:

Egy ló, Daru a szalafői bemutatóterületen, három, Dunadán, Dudu és Bálint pedig a Kondorfa határában található vadonterületen él. Az a célunk, hogy vizsgálni tudjuk, miként befolyásolják ezek az állatok a növényzetet, és hogyan alakítják át a tájat – éppúgy, mint egykor a természetes nagytestű legelőemlősök.

Az Őrség területén ma már európai bölények is élnek, amelyek a honfoglalás idején még a Kárpát-medence őslakói voltak. A vadló viszont 4-5 ezer éve kipusztult erről a vidékről. Most, hogy a Przewalski-lovak ismét megjelentek az Őrség lankáin, a természet kísérletet tesz arra, hogy visszaidézze saját, rég elfeledett múltját.