Kőszegen az idén is meghirdetik az Orsolya-napi civil főzőversenyt

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház az idén is meghirdeti hagyományos Orsolya-napi Civil Főzőversenyét, melyre alapvetően kőszegi civil szervezetek nevezését várják.

A Civil Ízek Utcájában (Diáksétány) rendezik az Orsolya-napi főzőversenyt kőszegi civil szervezetek, közösségek részére október 24-én és 25-én, pénteken és szombaton. 

Orsolya-napi civil főzőversenyt hirdetnek

Az értékelésnél elsőbbséget jelent a jellegzetes, helyi ételek készítése, a helyi és évszakra jellemző alapanyagok felhasználása. Fűszerekről, kenyérről, tányérról stb., valamint a főzéshez szükséges eszközökről – bogrács, állványzat, edények – a jelentkezőknek önállóan kell gondoskodniuk. Minimum ötven adag étel elkészítését várják tőlük, ebből legalább 25 adagot a látogatók kóstoltatására kell felajánlani. Mindkét nap 9-től 12 óráig tart a főzőverseny, 12-től 13 óráig bírál a zsűri és tart a kóstoltatás. Eredményhirdetés október 25-én körülbelül 16 órakor. A nevezési határidő: október 15. 12 óra.

Az esemény felhívása és a kitöltendő nevezési lap a koszeg.hu oldalon megtalálható. 

 

