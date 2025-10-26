október 26., vasárnap

Körkép

1 órája

Orsolya-napi Vásár Kőszegen 150 árussal, Civil Ízek Utcájával és Diáksétánnyal (fotók)

Címkék#Orsolya-napi Vásár#főzőverseny#Jurisics-vár#Kőszeg

Kőszeg központja három napon át a kézművesek, a civil közösségek és a gasztronómia központja is lett egyúttal. A 24. Orsolya-napi Vásárban ezúttal is a helyi ízeket ünnepelték.

Polgár Patrícia

A vásárok versenyébe a hétvégén a sárvári Simon-Júdás vásár mellé beszállt Kőszeg is a 24. Orsolya-napi Vásárral. Idén a szintén évszázados múltú vásár három napon át, október 24-e péntektől egészen október 26-a vasárnapig várja az ízek és kézműves áruk szerelmeseit.

Orsolya-napi Vásár: három nap, százötven kézműves és ízek kavalkádja
Orsolya-napi Vásár: három nap, százötven kézműves és ízek kavalkádja
Fotó: Cseh Gábor

Orsolya-napi Vásár: gesztenye, dödölle és közösségi összefogás

A Fő téren és a Jurisics-várhoz vezető úton a látogatók 150 árus portékái között válogathatnak: méz, bőráruk, kerámiák, füstölt finomságok és forró gesztenye illata lengi be a város központját.

Orsolya-napi vásár Kőszegen 2025

Fotók: Cseh Gábor

A Civil Ízek Utcájában negyven civil szervezet vett részt a főzőversenyben és gyűjtött adományokat közössége céljainak megvalósításához. 

Ott jártunkkor a hortvátzsidányi Angyalkert Óvoda szülői munkaközösségét látogattuk meg, akik házi süteményekkel, churrosszal, gulyáslevessel, halászlével és dödöllével készültek a vásárra. Krizmanich Henrietta elmondta: ha sikerül megfelelő mennyiségű adományt gyűjteniük, az óvoda udvarára vennének hintát. A többi főzőcsapatnál a sütemények mellett kóstolhattunk még tócsnit, fasírtot, velős pirítóst is.

A horvátzsidányiak churrosszal is készültek
A horvátzsidányiak churrosszal is készültek
Fotó: Cseh Gábor

A Diáksétány sátrai mellett a várnál is zajlott az élet: a gyerekek süteményeket, zsákbamacskát kínáltak a nézelődőknek, míg a híd tövében bögrével mérték a sült gesztenyét.

A vár előtt a Nemes család mérte a gesztenyét
Fotó: Cseh Gábor

 

 

