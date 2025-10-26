Orsolya-napi Vásár Kőszegen 150 árussal, Civil Ízek Utcájával és Diáksétánnyal (fotók)

A vásárok versenyébe a hétvégén a sárvári Simon-Júdás vásár mellé beszállt Kőszeg is a 24. Orsolya-napi Vásárral. Idén a szintén évszázados múltú vásár három napon át, október 24-e péntektől egészen október 26-a vasárnapig várja az ízek és kézműves áruk szerelmeseit.

Orsolya-napi Vásár: három nap, százötven kézműves és ízek kavalkádja

Fotó: Cseh Gábor

Orsolya-napi Vásár: gesztenye, dödölle és közösségi összefogás

A Fő téren és a Jurisics-várhoz vezető úton a látogatók 150 árus portékái között válogathatnak: méz, bőráruk, kerámiák, füstölt finomságok és forró gesztenye illata lengi be a város központját.