2 órája
Orsolya-napi vásár péntektől vasárnapig Kőszegen – itt mindent megtalál
Az idén 24. alkalommal rendezi meg Kőszegen az ingyenes látogatható Natúrpark ízei – Gasztronómiai fesztivált és Orsolya-napi vásárt a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház. Itt egyben megtalálja a három nap – október 24-26. – történéseit.
Orsolya-napi vásár Kőszegen: lesz kézműves vásár, szabadtéri főzés, főzőverseny, kulturális programok
Fotó: VN-archív
A rendezvény előzményét Kőszeg egykori nagyvására, az Orsolya-napi vásár adja, mely évszázadokon keresztül adott lehetőséget a kiváló helyi kézművesek termékeinek és a környék terményeinek eladására, cseréjére. Jelenleg is a kőszeghegyaljai települések kézművesei adják a portékák minőségi alapját.
Natúrpark Ízei Gasztronómiai fesztivál és Orsolya-napi vásár október 24-26.
A rendezvényen kirakodóvásárt tartanak a natúrpark településeinek kézművesei: borászok, méhészek, virágkötők, fafaragók, gyöngyfűzők, csuhé-báb- és terményjáték készítők, tojásfestők, szalmafonók, az érdeklődők pedig kóstolhatnak, vásárolhatnak. A rendezvényen évek óta megjelennek a helyi civil szervezetek is, a város és környéke művészeti együttesei kulturális műsorral szórakoztatják az érdeklődőket a Fő téren és a Jurisics vár területén.
A történelmi belváros egyedi hangulatú terei, utcái biztosítják a kézműves kirakodóvásár helyszínét, ahol 150 vásáros kínálja majd portékáját. Programok október 24-én és 25-én lesznek, de a vásár 26-án is nyitva lesz 10 és 18 óra között.
Egyél-igyál sajátból! A szervezők, a hagyományápolás, a kóstolt termékek megbecsülése, és környezetvédelmi szempontok alapján akciót hirdetnek a vendégek részére, hogy hozzanak magukkal saját, nem eldobható poharat, tányért, evőeszközt!
Október 24-25-én Orsolya-napi Civil Főzőversenyt szervez a Művelődési Központ a Civil Ízek Utcájában (vár melletti Diáksétány)
A főzőversenyre civil szervezetek jelentkeztek, e mellett több közösség kínál süteményeket, kész ételeket. A zsűriben Wächter Gyuláné, Zamody Gábor nemzetközi gasztronómia versenybíró és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere kóstol. A Civil Ízek Utcájában negyven civil szervezet vesz részt a főzőversenyben, gyűjt adományokat közössége céljainak megvalósításához. A megszokott bográcsételek mellett ritkán kóstolható csemegékkel is találkozhatnak az ínyencek. Délidőben kóstoló!
A Fő téren és a Jurisics téren 150 kézműves-vásáros kínálja portékáit, miközben szombaton és vasárnap délután a Fő téren és a Jurisics várban kulturális programok szórakoztatják az ingyenes rendezvényre érkezőket. A színes vásárban megtalálható lesz a méz, gesztenye, tökmagolaj, bor, fonott termékek, sütőtálak, bőr áruk, ékszerek, szörpök, lekvárok, fürjtojás készítmény, kürtőskalács, tea különlegességek, kézműves sajtos és füstöltáru, kések, levendulás termékek, ruhák, gyümölcskészítmények, szarvasgomba, fajátékok és még sok-sok kézműves termék.
A rendezvény szombatján alatt “Ízek az Alpokaljáról, Ízek az Írottkő Natúrparkban” címmel sütemény- és gyümölcs, valamint zöldség minden felhasználási, tartósítási formájának versenyét hirdeti meg az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Nevezési kategóriák: sós sütemény (1 tálca), édes sütemény (1 tálca), lekvár, dzsem, befőtt, gyógylikőr (1 kisüveg), reformkonyha (szendvicskrém, pástétom, aszalt alapú készítmények) (20 dkg), mindenmentes sütemény (tej, glutén, cukor és tojás nélkül) (1 tálca) Október 25-én, szombaton 10–12 óra között nevezés a KÖSZHÁZ-ban (Jurisics-vár külső udvar), 14 órától kóstoló támogatói jegy vásárlásával az Írottkő Natúrpark standjánál a külső várudvaron. Eredményhirdetés mindkét verseny esetében szombaton 16 órakor a belső várudvaron.
A helyi éttermek, cukrászdák egy része szintén csatlakozik a rendezvényhez, hiszen speciális, a vidék jellegzetes terményeinek felhasználásával készült ételeket kínálnak a betérő vendégeknek, akik
- gesztenyével,
- sütőtökkel,
- mézzel készült ínyenc falatokat kóstolhatnak.
Kézműves vásár, szabadtéri főzés, főzőverseny, kulturális programok, két színpad
október 24. péntek
Fő tér
14.00 ATARU TAIKO
15.00 Gulyás László Vándormuzsikus: Mátyás mesék
15.30 Félnótás Férfi Népdalkör – Gencsapáti
16.00 Langaléta Garabonciások – Horagus mester cirkusza
17.00 Koprive koncert
Jurisics-vár
15.00 Židanske Zvijezdice Gyermek- és Ifjúsági Csoport
16.00 Vadrózsa Népdalkör
16.30 A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Buccsi Rezedák Táncegyüttes műsora, kíséri a Boglya Népzenei Együttes
október 25. szombat
Fő tér
14.00 Gulyás László Vándormuzsikus: egérparádé
15.00 Szélforgók Népzenei Együttes
16.00 Kőszegi Cimborák Tánccsoport
17.00 Bujtás Ervin
Jurisics tér 15.30 Langaléta Garabonciások vásári masírozása
Jurisics vár
14.00 Borbarát Hölgyek Egyesülete
14.30 Kőszegfalvi Német Nemzetiségi Kórus
15.00 Berecz András
16.00 Eredményhirdetés
17.00 Kőszeg Város Fúvószenekara
facebook: https://www.facebook.com/OrsolyaNapiVasar