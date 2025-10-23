Orsolya-napi vásár péntektől vasárnapig Kőszegen – itt mindent megtalál

A rendezvény előzményét Kőszeg egykori nagyvására, az Orsolya-napi vásár adja, mely évszázadokon keresztül adott lehetőséget a kiváló helyi kézművesek termékeinek és a környék terményeinek eladására, cseréjére. Jelenleg is a kőszeghegyaljai települések kézművesei adják a portékák minőségi alapját.

Orsolya-napi vásár Kőszegen: lesz kézműves vásár, szabadtéri főzés, főzőverseny, kulturális programok

Fotó: VN-archív

Natúrpark Ízei Gasztronómiai fesztivál és Orsolya-napi vásár október 24-26.

A rendezvényen kirakodóvásárt tartanak a natúrpark településeinek kézművesei: borászok, méhészek, virágkötők, fafaragók, gyöngyfűzők, csuhé-báb- és terményjáték készítők, tojásfestők, szalmafonók, az érdeklődők pedig kóstolhatnak, vásárolhatnak. A rendezvényen évek óta megjelennek a helyi civil szervezetek is, a város és környéke művészeti együttesei kulturális műsorral szórakoztatják az érdeklődőket a Fő téren és a Jurisics vár területén.

A történelmi belváros egyedi hangulatú terei, utcái biztosítják a kézműves kirakodóvásár helyszínét, ahol 150 vásáros kínálja majd portékáját. Programok október 24-én és 25-én lesznek, de a vásár 26-án is nyitva lesz 10 és 18 óra között.

Egyél-igyál sajátból! A szervezők, a hagyományápolás, a kóstolt termékek megbecsülése, és környezetvédelmi szempontok alapján akciót hirdetnek a vendégek részére, hogy hozzanak magukkal saját, nem eldobható poharat, tányért, evőeszközt!

Október 24-25-én Orsolya-napi Civil Főzőversenyt szervez a Művelődési Központ a Civil Ízek Utcájában (vár melletti Diáksétány)

A főzőversenyre civil szervezetek jelentkeztek, e mellett több közösség kínál süteményeket, kész ételeket. A zsűriben Wächter Gyuláné, Zamody Gábor nemzetközi gasztronómia versenybíró és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere kóstol. A Civil Ízek Utcájában negyven civil szervezet vesz részt a főzőversenyben, gyűjt adományokat közössége céljainak megvalósításához. A megszokott bográcsételek mellett ritkán kóstolható csemegékkel is találkozhatnak az ínyencek. Délidőben kóstoló!

A Fő téren és a Jurisics téren 150 kézműves-vásáros kínálja portékáit, miközben szombaton és vasárnap délután a Fő téren és a Jurisics várban kulturális programok szórakoztatják az ingyenes rendezvényre érkezőket. A színes vásárban megtalálható lesz a méz, gesztenye, tökmagolaj, bor, fonott termékek, sütőtálak, bőr áruk, ékszerek, szörpök, lekvárok, fürjtojás készítmény, kürtőskalács, tea különlegességek, kézműves sajtos és füstöltáru, kések, levendulás termékek, ruhák, gyümölcskészítmények, szarvasgomba, fajátékok és még sok-sok kézműves termék.