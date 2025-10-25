1 órája
Felborult egy kamion, meghalt egy fiatal fiú is
Összefoglaltuk a péntek legfontosabb eseményeit.
Elhoztuk a péntek legérdekesebb, legizgalmasabb híreit, ha lemaradtál, összefoglalónkból bepótolhatod!
Összefoglaló: ez történt pénteken
Meghalt egy fiatal magyar fiú Ausztriában
Meghalt egy 19 éves magyar fiú Ausztriában, miután egy autóban utazva rosszul lett, de az állapotának súlyossága miatt riasztott mentőhelikopter negyven percig nem tudott landolni a túl nagy köd miatt.
Tragédia: meghalt egy 19 éves magyar fiú Ausztriában, mert nem tudott leszállni a mentőhelikopter
Legolcsóbb eladó vasi ingatlanok
Utánajártunk a legolcsóbb eladó ingatlanoknak Vas vármegyében. Folyamatosan emelkednek a négyzetméterárak Vasban, de jó szerencsével az alacsony árkategóriájú ajánlatok között is jó vásárt tehet.
Félkész ház, kiskert, felújítandó lakás - ezek most a legolcsóbb eladó ingatlanok Vas vármegyében
Újabb légiós távozik az Egis Körmendtől
Chuba Ohams után újabb légiós távozik az Egis Körmend NB I-es kosárlabda-csapatától. A játékos ugyan nem sokáig maradt a csapatnál, de a szurkolók nagyon megszerették és kedves üzenetekben búcsúztak a sportolótól.
Benjamin-ciklon elért Magyarországra
Pénteken kora délutánig országosan háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg.
Megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, mindent letarol a szörnyű szélvihar
Megbotránkoztató módon viselkedett egy anyukával és kislányával a bunkó, parkolós vasi férfi
Hihetetlen megalázóan viselkedett egy férfi az arra kiránduló anyukával és kislányával. Egy vasi hölgy Kőszegre ment kirándulni a kislányával és egy agresszív férfi belekötött...
Megbotránkoztató módon viselkedett egy anyukával és kislányával a bunkó, parkolós vasi férfi
Baleset Vas megyében
Felborult egy kamion a 86-os főút vasi szakaszán, Balogunyom határában.