Felborult egy kamion, meghalt egy fiatal fiú is

Újabb légiós távozik az Egis Körmendtől

Chuba Ohams után újabb légiós távozik az Egis Körmend NB I-es kosárlabda-csapatától. A játékos ugyan nem sokáig maradt a csapatnál, de a szurkolók nagyon megszerették és kedves üzenetekben búcsúztak a sportolótól.