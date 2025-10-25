október 25., szombat

Összefoglaló

1 órája

Felborult egy kamion, meghalt egy fiatal fiú is

Összefoglaltuk a péntek legfontosabb eseményeit.

Vaol.hu

Elhoztuk a péntek legérdekesebb, legizgalmasabb híreit, ha lemaradtál, összefoglalónkból bepótolhatod!

Összefoglaló a legfontosabb eseményekből.
Forrás: VN-archív

Összefoglaló: ez történt pénteken 

Meghalt egy fiatal magyar fiú Ausztriában

Meghalt egy 19 éves magyar fiú Ausztriában, miután egy autóban utazva rosszul lett, de az állapotának súlyossága miatt riasztott mentőhelikopter negyven percig nem tudott landolni a túl nagy köd miatt.

Legolcsóbb eladó vasi ingatlanok

Utánajártunk a legolcsóbb eladó ingatlanoknak Vas vármegyében. Folyamatosan emelkednek a négyzetméterárak Vasban, de jó szerencsével az alacsony árkategóriájú ajánlatok között is jó vásárt tehet.

Újabb légiós távozik az Egis Körmendtől

Chuba Ohams után újabb légiós távozik az Egis Körmend NB I-es kosárlabda-csapatától. A játékos ugyan nem sokáig maradt a csapatnál, de a szurkolók nagyon megszerették és kedves üzenetekben búcsúztak a sportolótól.

Benjamin-ciklon elért Magyarországra

Pénteken kora délutánig országosan háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg. 

Megbotránkoztató módon viselkedett egy anyukával és kislányával a bunkó, parkolós vasi férfi

Hihetetlen megalázóan viselkedett egy férfi az arra kiránduló anyukával és kislányával. Egy vasi hölgy Kőszegre ment kirándulni a kislányával és egy agresszív férfi belekötött...

Baleset Vas megyében

Felborult egy kamion a 86-os főút vasi szakaszán, Balogunyom határában.

 

