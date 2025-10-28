október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Hétfői összegző

37 perce

Suhancok rendeztek illegális gyorsulási versenyt, de kerestek is valakit

Címkék#keres#rendőrség#összefoglaló

Összeszedtük a legizgalmasabb hétfői híreket, hogyha nem láttad őket, akkor most bepótolhasd.

Vaol.hu

Összefoglaló a hétfő legfontosabb híreiből.

Összefoglaló: ez történt hétfőn

Halálos iramban vasi verzió

Illegális gyorsulási versenyt szerveztek fiatalok az M86-os pihenőjében, de lecsaptak a rendőrök és mindent felvett a kamera.

Különleges csúszdapark épül a sárvári fürdőn

Nagy bejelentés történt Sárváron, ugyanis új junior csúszdapark épül a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő területén. Bemutatjuk a látványterveket is.

Újabb nagyszabású keresőakció Lukóczki Lászlóért

Nem adja fel a család, hétfőn is keresték az eltűnt vasi férfit, sőt újabb nagyszabású keresőakciót is hirdettek. Hétfőn elsősorban a környező falvak területeit, valamint erdősebb, eldugottabb részeket járták be.

Vármegyei I.: Király-Sárvár rangadó

A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Király-Sárvár rangadót rendeztek!

 

