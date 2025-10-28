37 perce
Suhancok rendeztek illegális gyorsulási versenyt, de kerestek is valakit
Összeszedtük a legizgalmasabb hétfői híreket, hogyha nem láttad őket, akkor most bepótolhasd.
Összefoglaló a hétfő legfontosabb híreiből.
Összefoglaló: ez történt hétfőn
Illegális gyorsulási versenyt szerveztek fiatalok az M86-os pihenőjében, de lecsaptak a rendőrök és mindent felvett a kamera.
Halálos iramban vasi verzió: illegális gyorsulási versenyt szerveztek fiatalok az M86-os pihenőjében - videó
Nagy bejelentés történt Sárváron, ugyanis új junior csúszdapark épül a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő területén. Bemutatjuk a látványterveket is.
Ilyen menő csúszdapark épül a sárvári fürdőn - videón mutatjuk a látványterveket
Nem adja fel a család, hétfőn is keresték az eltűnt vasi férfit, sőt újabb nagyszabású keresőakciót is hirdettek. Hétfőn elsősorban a környező falvak területeit, valamint erdősebb, eldugottabb részeket járták be.
Újabb nagyszabású keresőakciót hirdettek Lukóczki László megtalálása érdekében
Vármegyei I.: Király-Sárvár rangadó
A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Király-Sárvár rangadót rendeztek!