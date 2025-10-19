október 19., vasárnap

Összefoglaló

Tűzoltók rohantak, kutya támadt egy édesanyára a vasi faluban

Összegyűjtöttük a szombat legfontosabb történéseit.

Összefoglaló a szombat legfontosabb híreiből egy helyen!

Összefoglaló a szombat legfontosabb híreiből egy helyen

Kutyatámadás Gencsapátiban - Babakocsit toló édesanyára rontott rá az eb

Ahogy arról korábban írtunk, egy kisgyermekes édesanyát ért kutyatámadás Gencsapátiban a saját otthonuk előtt. Az anyuka babakocsit tolva, sétából ment haza a kutyájukkal, amikor egyszer csak előttük termett egy gazdátlanul az utcán kóborló pitbull.

Kétszintes családi háznál csaptak fel a lángok Szombathelyen

Tűz ütött ki egy kétszintes családi háznál a Bethlen Gábor utcában, Szombathelyen. A lángokkal három város tűzoltói küzdöttek, a szombathelyiek vonulásáról videó is készült.

Terepgyakorlaton a Kőszegi-hegységben

Tizenhét szervezet működött közre a szombaton tartott terepgyakorlaton és az azt követő workshopot a Kőszegi-hegységben.

Ákos a Savaria-moziban

Közönségtalálkozóval egybekötött vetítés keretein belül mutatkozott be az Ákos életét feldolgozó zenés portréfilm a Savaria-moziban. Az este nagy sikert aratott, vastapssal köszöntötték a zenészt Szombathelyen.

Pályán a vasi kosarasok: Falco vereség Sopronban, hazai siker a Rába-partiaknak

A Falco a szomszédvári Sopron vendégeként kapott ki szombaton este. A körmendiek azonban győzelmet arattak, 100 pontot dobva gyűrték le az Atomerőmű SE-t.

 

