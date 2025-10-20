53 perce
Volt, aki az ablakon át menekült, évek óta üresen áll a vasi kastély
Összefoglaltuk a vasárnap legfontosabb eseményeit.
Összefoglaló: ez történt vasárnap
Friss információk a szombathelyi tűzről
Volt, aki azonnal édesanyját hívta, egy férfi az ablakon át menekült, egy kisfiú segítségért kiabált. Órákon keresztül küzdött a lángokkal közel 30 tűzoltó.
Kirabolták a Louvre-ot
Maszkos tolvajok törtek be a párizsi Louvre-ba, ellopva Napóleon ékszerkollekciójának több darabját. A Louvre múzeum rablás hét percig tartott, a rendőrség keresi a robogóval menekülő elkövetőket.
Baleset miatt szünetelt a vasúti közlekedés
Vasárnap a reggeli órákban történt baleset Csorna és Hegyeshalom között, emiatt pótlóbuszok közlekedtek a vonalon.
Hátborzongató fotókon és videón az évek óta üresen álló szombathelyi Gothard-kastély
Urbexes járta be az elhagyott kastély falait.
Bükön csapolt sört Vujity Tvrtko és Keller Ákos - fotók
Az egyik büki étteremben a vasárnapi ebédidőben Keller Ákos a Falco KC kosárlabdázója, valamint Vujity Tvrtko író-riporter csapolta, szolgálata fel az étekhez kért sört. Az akció jótékonysági is volt, az idén 25 éves helyi mentőállomást támogatták.