Volt, aki az ablakon át menekült, évek óta üresen áll a vasi kastély

Bükön csapolt sört Vujity Tvrtko és Keller Ákos - fotók

Az egyik büki étteremben a vasárnapi ebédidőben Keller Ákos a Falco KC kosárlabdázója, valamint Vujity Tvrtko író-riporter csapolta, szolgálata fel az étekhez kért sört. Az akció jótékonysági is volt, az idén 25 éves helyi mentőállomást támogatták.