Összefoglaló

53 perce

Volt, aki az ablakon át menekült, évek óta üresen áll a vasi kastély

Összefoglaltuk a vasárnap legfontosabb eseményeit.

Volt, aki az ablakon át menekült, évek óta üresen áll a vasi kastély

Összefoglaló: ez történt vasárnap

A vasárnap legérdekesebb, legizgalmasabb híre, ha lemaradtál, összefoglalónkból bepótolhatod!

Friss információk a szombathelyi tűzről

Volt, aki azonnal édesanyját hívta, egy férfi az ablakon át menekült, egy kisfiú segítségért kiabált. Órákon keresztül küzdött a lángokkal közel 30 tűzoltó.

Kirabolták a Louvre-ot

Maszkos tolvajok törtek be a párizsi Louvre-ba, ellopva Napóleon ékszerkollekciójának több darabját. A Louvre múzeum rablás hét percig tartott, a rendőrség keresi a robogóval menekülő elkövetőket.

Baleset miatt szünetelt a vasúti közlekedés

Vasárnap a reggeli órákban történt baleset Csorna és Hegyeshalom között, emiatt pótlóbuszok közlekedtek a vonalon.

Hátborzongató fotókon és videón az évek óta üresen álló szombathelyi Gothard-kastély

Urbexes járta be az elhagyott kastély falait.

Bükön csapolt sört Vujity Tvrtko és Keller Ákos - fotók

Az egyik büki étteremben a vasárnapi ebédidőben Keller Ákos a Falco KC kosárlabdázója, valamint Vujity Tvrtko író-riporter csapolta, szolgálata fel az étekhez kért sört. Az akció jótékonysági is volt, az idén 25 éves helyi mentőállomást támogatták.

 

