Őszi érettségi: 453 diák ad számot tudásáról Vas vármegyében

Megkezdődött az őszi érettségi Vas vármegyében: a vizsgák október 10-én indultak, és a következő hetekben összesen 453 diák ad számot tudásáról. A Vas Vármegyei Kormányhivatal közösségi oldalán közölte, hogy a vizsgák öt középiskolában, hét vizsgabizottság előtt zajlanak.

Október 10-én megkezdődtek az őszi érettségi vizsgák

Forrás: Illusztráció/Freepik

Vizsgaidő Vasban – elrajtolt az őszi érettségi

A hivatal a bejegyzésében sok sikert kívánt minden érettségizőnek, kiemelve, hogy az őszi vizsgaidőszak lehetőséget ad azoknak is, akik javítani szeretnének korábbi eredményeiken, vagy most először próbálják megszerezni az érettségi bizonyítványt. A vizsgák írásbelikkel kezdődnek, majd a szóbelik következnek a hónap végén.

A részletes időpontokat és helyszíneket a Vas Vármegyei Kormányhivatal bejegyzésében található linken lehet elérni.