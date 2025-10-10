1 órája
Őszi érettségi: 453 diák ad számot tudásáról Vas vármegyében
Október 10-én elkezdődött az őszi érettségi vizsgaidőszak. Vas vármegyében az őszi érettségi során 453 diák bizonyíthatja tudását öt középiskolában, hét vizsgabizottság előtt.
Megkezdődött az őszi érettségi Vas vármegyében: a vizsgák október 10-én indultak, és a következő hetekben összesen 453 diák ad számot tudásáról. A Vas Vármegyei Kormányhivatal közösségi oldalán közölte, hogy a vizsgák öt középiskolában, hét vizsgabizottság előtt zajlanak.
Vizsgaidő Vasban – elrajtolt az őszi érettségi
A hivatal a bejegyzésében sok sikert kívánt minden érettségizőnek, kiemelve, hogy az őszi vizsgaidőszak lehetőséget ad azoknak is, akik javítani szeretnének korábbi eredményeiken, vagy most először próbálják megszerezni az érettségi bizonyítványt. A vizsgák írásbelikkel kezdődnek, majd a szóbelik következnek a hónap végén.
A részletes időpontokat és helyszíneket a Vas Vármegyei Kormányhivatal bejegyzésében található linken lehet elérni.