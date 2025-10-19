Őszi szünet 2025: időpontok, ötletek és praktikus tanácsok

Az őszi szünetben az általános és középiskolák számára az utolsó tanítási nap: október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 3. (hétfő) — vagyis a tanítási szünet 2025. október 23. és november 2. közé esik. Ezt a Belügyminisztérium 2025/2026-os tanévre vonatkozó rendelete rögzíti.

Idén meglehetősen hosszú lesz az őszi szünet

Mikor van pontosan az őszi szünet 2025-ben?

Általános/középfokú iskolák (országosan egységes): 2025. október 23. – 2025. november 2. (utolsó tanítási nap előtte: okt. 22.; első tanítási nap utána: nov. 3.). Az egyetemek és főiskolák saját tanrendjük szerint adhatnak eltérő őszi szünetet — érdemes ellenőrizni az adott felsőoktatási intézmény honlapját (pl. ELTE Savaria Egyetemi Központ, egyetemi naptárak). Az 2025-ös őszi szünet naptári időtartama: 11 nap (2025. október 23. – november 2.).

Mit jelent ez a családoknak és diákoknak?

• Szülőknek (munka, tábor, felügyelet)

Ellenőrizd: az iskolák helyi munkatervében előfordulhatnak tanítás nélküli munkanapok vagy iskolai programok a szünet körüli napokra (az iskola döntése alapján).

Ha nem tudtok otthon maradni: foglalj időben gyermekfelügyeletet vagy napközis tábort (a helyi civil szervezetek és magánvállalkozók gyorsan telnek).

• Utazóknak (belföld/határátlépés)

Rövid 11 napos időablak ideális hosszú hétvégi utazásnak vagy belföldi pihenésnek. Foglalj szállást előre (október vége népszerű időszak).

Ha repülővel utazol: ellenőrizd indulás/érkezés korai óráit, és nézd meg a tömegközlekedési menetrendeket (vonat, busz), mert a kereslet ilyenkor megugorhat. Érdemes azzal is számolni, hogy az őszi szünet alatt lesz egy hosszú hétvége is, hiszen az október 23. és 24-ei napok munkaszüneti napnak minősülnek, ami szintén változtathatja a menetrendeket.

• Diákoknak és egyetemeknek

Az egyetemek őszi szünetei gyakran különböznek (például egyes egyetemeken rövidebb, 1 hét körüli szünetet tartanak); ezért a hallgatóknak mindig az intézményi naptárt kell követni.

Programötletek őszi szünetre (felnőtteknek és családoknak)