Nyolc kilométernyi utat újítottak fel ezen a vasi kistelepülésen
Mezők, szőlők és a falu közötti közlekedés lesz könnyebb, biztonságosabb ezentúl. A közismert oszkói szőlőhegy környékén adtak át utakat. Közel 176 millió forintra rúgott a projekt költségvetése.
Felújított utak az oszkói szőlőhegyen: 176 millió forintos projektben valósult meg a beruházás
Fotó: Kóbor Szonja
Deres pázsiton át ballagunk szombaton délelőtt kilenckor az eseményre, ahol egy Fendt traktor vontatta „dottó kisvonat” várakozik ránk. Az oszkói Hegypásztor Kör épületeit hagyjuk el, és kanyargós úton jutunk ki – az úthoz. Utakhoz, egészen pontosan, ugyanis egy kereszteződés, elágazó a helyszín, ahol az ünnepséget megtartják a helyiek. Közben több pincénél is mosolygó, integető gazdák… Az öröm érthető: az eddigi pocsolyás, saras (vagy éppen poros) mezei utak helyett most egy felújított, frissen lekavicsozott úthálózat segíti a közlekedést – legyen szó akár mezei munkákról, akár a szőlőhegy kis portáinak megközelítéséről.
Fejlődik Oszkó
Birkás István, Oszkó polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és elmondta: településük az elmúlt néhány évben komoly fejlesztéseket valósított meg sikereresen. Ezek közül kiemelte a csapadékvíz-elvezetés megoldását, az önkormányzat épületének, illetve az óvodának a felújítása, környezete megszépítése.
A szőlőhegyre kivezették a villanyt, és körbe is tudták keríteni. Most pedig a külterületi utak felújítása is megtörtént, ami nem csak a gazdák számára lesz nagy könnyebbség, hanem a község nagy attrakciójának, a szőlőhegy környékének megközelítése is sokkal könnyebb lesz.
A felújított útszakasz több, mint nyolc kilométernyi, 12 helyrajzi számot érint, mindösszesen közel 176 millió forint volt a projekt költségvetése.
Jó gazdák
Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke egy szót emelt ki: „gazda”. Aki jó gazdája házának, otthonának, szőlőjének, vagy akár – polgármesterként – falujának.
Fontosnak nevezte az Oszkói Hegypásztor Kör tevékenységét, és gratulált mindenkinek a közös munkához. V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője csatlakozott ehhez a gondolathoz, és kiemelte: feladatunk, hogy az őseinktől, jó gazdáktól kapott értékeket megőrizzük és tovább vigyük, fejlesszük. Nem elég a tallérokat elásni – hozott bibliai példát – hanem azokat kamatoztatni kell. Az újonnan átadott út nem egy többrétegű autópálya-minőség – de ide, a mezők közé nem is arra van szükség, hanem járható, gödrök és kátyúk nélküli útra. Ezt a célt pedig teljesen megvalósítja ez a most felújított mezei úthálózat.
Kovács Gyula György plébános derűs szavai és egyedi ötlete következtek: mindenki felvett egy-egy szem kavicsot, és ő ezzel együtt áldotta meg – nem csak az új utakat, de az azokat használókat is.
