A jubiláló oszkói Hegypásztor pincék sok-sok látogatót fogadtak (sok fotó, videó)
Zsúpfedeles vályogházak, takaros porták és nyüzsgő sokadalom: a szőlőhegy ismét benépesült! Az Oszkói Hegypásztor Pincék szombaton ünnepelt is.
A Nyitott Porta Napok keretében ezen a hétvégén is folytatódtak azok a programok, melyek már a múlt hétvégén megkezdődtek. Akkor többek között Cák és Nagyrákos vett részt az eseményeken, szombaton pedig a Vasi-Hegyhát egyik ékköve, az Oszkói Hegypásztor Kör népesült be. Akik egyébként ezen a napon ünnepelték meg negyvenéves fennállásuk évfordulóját! Olyan pincék és porták között, ahol még napjainkban is folyik a szőlő és gyümölcs termesztése, feldolgozása.
Oszkó és térsége értékei
Több százéves, vályoggal tapasztott szőlőhegyi pincék között zajlottak az események, melyek zsúpfedelét itt helyben készítik. És aminek munkafolyamatát a látogatók a saját szemükkel tekinthettek meg – merthogy a sok-sok program közé még ez is befelért a szombati napba.
Ennek az ünnepi alkalomnak a megnyitója is egy pajta épületében volt, ahol Kovács István, a Hegypásztor Kör elnöke üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy ez az alkalom a „Dunántúl szíve” sorozat egyik helyszíne, és megemlékezett a negyven éves fennállásról is. Birkás István, a település polgármestere pedig megköszönte a sok munkát, amellyel a Hegypásztor Kör készült erre a rendezvénye. Az itt látható értékek megőrzése és továbbvitele közös céljuk, és büszkék az elért eredményekre – tette hozzá.
A föld és a munka öröme
Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is visszautalt az előző hétvégi eseményekre, és rámutatott: negyven év alatt rengeteget változott a világ, de vannak dolgok, amik nem változtak. Ilyen a föld, a hozzá kapcsolódó munka szeretete, a megtermelt értékek öröme. Saját tapasztalatait is megemlítette, hiszen maga is aktívan gazdálkodik, megtermelve családja zöldség- és gyümölcs-szükségletét. Ne szakadjunk el a földtől, annak művelésétől! – ajánlotta. Hozzátartozik egészségünkhöz, jó-létünkhöz ez is.
V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője pedig visszaemlékezett saját ifjúkorára, hiszen a község szülötte ő is. Felidézte a posztparaszti kort, de a COVID időszakát is. Akkor tanulta meg, hogy a kerti munka öröm – és azt is, hogy ez félbehagyható, másnap pedig folytatható.
Számtalan program és élmény
A megnyitót követően kötetlen kerekasztal-beszélgetés zajlott, ahol a térség értékei, valamint a Nyitott Porta Napok részletei is szóba kerültek. Egész nap megtekinthető volt az oszkói Pincetájház, a szőlőhegy egyik legrégebbi boronafalú, zsúptetős pincéje, Zágorhidi Czigány Csaba szakvezetésével. Népi játékok próbálhatók ki, mint például a hordóhinta, karikadobáló, teke, gólyaláb. És közben persze gasztro-élmények is vártak a látogatókra: kemencében sült pogácsa, gyümölcslevek, pálinkák és termelői finomságok, és persze a borterasz, ahol a Hegypásztor Kör pincéjének büszkeségeit lehetett megkóstolni.
Nyitott Porták az oszkói szőlőhegyenFotók: Kóbor Szonja
- A Nyitott Porta Napok 2025 esemény célja, hogy bemutassák a „Dunántúl szíve” térség értékeit, mint a közösségi és turisztikai szempontból kiemelt programot. Az esemény során betekintést nyújtanak a Nyitott Porta kezdeményezés hátterébe, céljaiba, valamint az idei év közel 70 résztvevő portáiba. Bemutatják, hogyan kapcsolódik mindez a helyi identitás megőrzéséhez és a fenntartható vidéki turizmushoz.
- A Hegypásztor Kör Egyesületet 1985-ben alapították Oszkóban, és azóta is aktívan működik a közösségfejlesztés, értékvédelem, turizmus és szőlőhegyi hagyományok ápolása terén. Az elmúlt negyven évben a szervezet nemcsak megőrizte, hanem tovább is fejlesztette az eredeti célokat: a zsúpos présházak megmentését, a helyi kulturális élet fellendítését, valamint a fiatalok bevonását a közösségi programokba.
