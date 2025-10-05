A jubiláló oszkói Hegypásztor pincék sok-sok látogatót fogadtak (sok fotó, videó)

A Nyitott Porta Napok keretében ezen a hétvégén is folytatódtak azok a programok, melyek már a múlt hétvégén megkezdődtek. Akkor többek között Cák és Nagyrákos vett részt az eseményeken, szombaton pedig a Vasi-Hegyhát egyik ékköve, az Oszkói Hegypásztor Kör népesült be. Akik egyébként ezen a napon ünnepelték meg negyvenéves fennállásuk évfordulóját! Olyan pincék és porták között, ahol még napjainkban is folyik a szőlő és gyümölcs termesztése, feldolgozása.

Oszkói Hegypásztor Pincék: nyitott porták és jubileum

Fotó: Kóbor Szonja

Oszkó és térsége értékei

Több százéves, vályoggal tapasztott szőlőhegyi pincék között zajlottak az események, melyek zsúpfedelét itt helyben készítik. És aminek munkafolyamatát a látogatók a saját szemükkel tekinthettek meg – merthogy a sok-sok program közé még ez is befelért a szombati napba.

Ennek az ünnepi alkalomnak a megnyitója is egy pajta épületében volt, ahol Kovács István, a Hegypásztor Kör elnöke üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy ez az alkalom a „Dunántúl szíve” sorozat egyik helyszíne, és megemlékezett a negyven éves fennállásról is. Birkás István, a település polgármestere pedig megköszönte a sok munkát, amellyel a Hegypásztor Kör készült erre a rendezvénye. Az itt látható értékek megőrzése és továbbvitele közös céljuk, és büszkék az elért eredményekre – tette hozzá.

A föld és a munka öröme

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is visszautalt az előző hétvégi eseményekre, és rámutatott: negyven év alatt rengeteget változott a világ, de vannak dolgok, amik nem változtak. Ilyen a föld, a hozzá kapcsolódó munka szeretete, a megtermelt értékek öröme. Saját tapasztalatait is megemlítette, hiszen maga is aktívan gazdálkodik, megtermelve családja zöldség- és gyümölcs-szükségletét. Ne szakadjunk el a földtől, annak művelésétől! – ajánlotta. Hozzátartozik egészségünkhöz, jó-létünkhöz ez is.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője pedig visszaemlékezett saját ifjúkorára, hiszen a község szülötte ő is. Felidézte a posztparaszti kort, de a COVID időszakát is. Akkor tanulta meg, hogy a kerti munka öröm – és azt is, hogy ez félbehagyható, másnap pedig folytatható.