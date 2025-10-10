Drágul és átalakul az osztrák autópálya-matrica - mutatjuk, mennyibe kerül majd

Jelentős változást eszközölnek Ausztriában az osztrák autópálya-matrica rendszerét illetően. A közlekedési miniszter és az ASFINAG közös bejelentése szerint 2027-től az osztrák gyorsforgalmi utakra érvényes matricákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből - írja cikkében a magyarok.orf.at.

Drágul az osztrák autópálya-matrica, sőt átalakul a rendszer is

Forrás: magyarok.orf.at

Az új rendszer egyik lényeges eleme, hogy a digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban, és más partnerhelyeken. „Az analóg hozzáférés megmarad“, szögezte le Peter Hanke közlekedési miniszter. Jelenleg már a megvásárolt éves matricák 75 százaléka digitális formában kerül eladásra.

Az új rendszer bevezetése mellett a díjak is emelkednek: jövőre az éves-vignetta ára személyautóknak 106,80 euró lesz, ami 2.9%-os emelést jelent a fogyasztói árindex alapján. A digitális matricák vásárlása pedig gyorsabb lesz: az árusítóhelyeken beszerzett matricák már azonnal érvénybe lépnek.

Ilyen lesz az osztrák autópálya-matrica

Forrás: magyarok.orf.at

A 2026-os osztrák autópálya-matrica tűzpiros lesz

Az online áruházban viszont továbbra is 18 napos várakozási idő várható a matricavásárlás és annak tényleges érvényessé válása között, ez a fogyasztóvédelmi szabályokra vezethető vissza.

A most bejelentett intézkedés célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és modernebbé tegye a matricarendszert. Az utolsó, 2026-os matrica színe pedig „Feuerrot“, vagyis tűzpiros lesz.

