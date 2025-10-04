október 4., szombat

Szerencse

46 perce

Elvitték az ötös lottó főnyereményét - Mutatjuk a nyerőszámokat

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Joker#telitalálat#szelvény

Az egyik szerencsés játékos pedig több mint másfél milliárd forinttal lett gazdagabb. Kihúzták az ötös lottó eheti nyerőszámait.

Vaol.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint, az ötös lottó 40. heti sorsolásán egy szerencsés játékos eltalálta mind az öt kisorsolt számot. 

ötös lottó
Ötös lottó - Elvitték a főnyereményt
Forrás: VN-archív

Nyerőszámok:

  • 8
  • 39
  • 41
  • 49

Ötös Lottó - A szerencsés játékos 1 521 411 340 forinttal lett gazdagabb.

A nyeremények az alábbiak szerint alakultak: tizenkilenc játékos ért el négy találatot, közülük mindegyikük 2 millió 374 ezer 850 forintot nyert. Három találata 1831 szelvénynek volt, ezek egyenként 26 990 forintot érnek, míg a két találatos szelvények száma 65 352, nyereményük darabonként 2860 forint.

A Joker nyerőszámai: 496826

A Joker sorsolásán is telitalálat volt, a szerencsés játékos nyereménye 41 779 740 forint.

