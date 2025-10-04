Elvitték az ötös lottó főnyereményét - Mutatjuk a nyerőszámokat

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint, az ötös lottó 40. heti sorsolásán egy szerencsés játékos eltalálta mind az öt kisorsolt számot.

Ötös lottó - Elvitték a főnyereményt

Forrás: VN-archív

Nyerőszámok:

7

8

39

41

49

Ötös Lottó - A szerencsés játékos 1 521 411 340 forinttal lett gazdagabb.

A nyeremények az alábbiak szerint alakultak: tizenkilenc játékos ért el négy találatot, közülük mindegyikük 2 millió 374 ezer 850 forintot nyert. Három találata 1831 szelvénynek volt, ezek egyenként 26 990 forintot érnek, míg a két találatos szelvények száma 65 352, nyereményük darabonként 2860 forint.

A Joker nyerőszámai: 496826

A Joker sorsolásán is telitalálat volt, a szerencsés játékos nyereménye 41 779 740 forint.