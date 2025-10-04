október 4., szombat

Ferenc névnap

Bankszünnap

Erre figyelj! Leállás jön, egész délelőtt nem tudsz bankolni

Az nagybank közlése szerint október első hétvégéjén rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, emiatt az OTP egyes szolgáltatásai ideiglenesen nem lesznek elérhetők.

Forrás: Shutterstock

Bankszünnap lesz az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. 

OTP: ezekre a dátumokra fontos figyelni, hogy ne érjen bosszúság

Az OTP bankszünnap, fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggel 8 órától délelőtt 11.40-ig tart. Az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – olvasható a közleményben.

Ez azt jelenti, az OTP Lakástakarékkal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés digitálisan sem lesz lehetséges a jelzett időintervallumban.

2025. október 10-11. szintén nem a megszokott rendben zajlik majd: 

Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

 

