Erre figyelj! Leállás jön, egész délelőtt nem tudsz bankolni

Bankszünnap lesz az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint.

Banki leállás lesz az OTP ügyfelei erre figyeljenek

Fotó: Inked Pixels / Forrás: Shutterstock

OTP: ezekre a dátumokra fontos figyelni, hogy ne érjen bosszúság

Az OTP bankszünnap, fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggel 8 órától délelőtt 11.40-ig tart. Az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – olvasható a közleményben.

Ez azt jelenti, az OTP Lakástakarékkal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés digitálisan sem lesz lehetséges a jelzett időintervallumban.

2025. október 10-11. szintén nem a megszokott rendben zajlik majd:

Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.