Lakáspiaci fordulópont: a szakértő szerint az Otthon Start új korszakot hoz Vasban

Az Otthon Start Program keretében elérhető, államilag támogatott lakáshitel rendkívül népszerű: az első hónapban naponta átlagosan ezer igénylés indult el – tájékoztatott a napokban Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Ismert, hogy a fix, évi 3 százalékos kamatozású hitel akár 50 millió forintos összegig vehető fel első lakás vásárlására vagy építésére, nemcsak házaspároknak, hanem egyedülállók számára is.

A kedvező feltételekkel induló Otthon Start Program látványosan átrendezte a lakáspiacot: a könnyebben elérhető finanszírozás új szereplőket vonzott, és érezhetően bővítette a fizetőképes keresletet.

Fotó: Cseh Gábor

Otthon Start: új korszakot hoz Vasban

A konstrukció többféle támogatással kombinálható, például a CSOK Plusz, Falusi CSOK, Babaváró vagy Piaci hitelek formájában. Amint az államtitkár fogalmazott: a program nemcsak "szuperstartot vett", de továbbra is jelentős az érdeklődés: több ezer szerződéskötés van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a program ténylegesen megmozgatta a lakáspiacot, hiszen az ilyen alacsony, fix kamatozású hitel nagyon ritka a jelenlegi piaci környezetben. Vas megyében is élénk a vásárlói érdeklődés, amit az Otthon Start Program és más állami támogatások jelentősen ösztönöznek.

A program megmozgatta a lakáspiacot

– Szombathelyen és környékén bőséges a kínálat, ugyanakkor a kereslet is intenzív – nemcsak a helyiek részéről, hanem más régiókból érkező vásárlók is aktívan jelen vannak a piacon. A jó állapotú, minőségi ingatlanok gyorsan gazdára találnak, ami arra készteti a vevőket, hogy gyors döntéseket hozzanak. Ez a dinamika az árak szintjének fenntartását, sőt bizonyos szegmensekben növekedését is eredményezi. Kőszeg és környéke országos viszonylatban is vonzónak számít, köszönhetően történelmi hangulatának, rendezett környezetének és az osztrák határ közelségének. Egyre többen döntenek úgy, hogy ide költöznek. Körmend és Zalaegerszeg esetében jellemzően alacsonyabb értékű, megfizethetőbb ingatlanok érhetők el, amelyek alternatívát nyújtanak azok számára, akik a 30–50 millió forintos ár sávban keresnek otthont. Budapest továbbra is az ország legdrágább és legkeresettebb ingatlanpiaca. Az Otthon Start Programba illeszkedő fővárosi lakások szinte azonnal elkelnek, amint megjelennek a piacon – mondja Horváth Szabina.