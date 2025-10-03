2 órája
Lakáspiaci fordulópont: a szakértő szerint az Otthon Start új korszakot hoz Vasban
Egy hónapja, szeptember 1-jétől igényelhető a fix 3 százalékos lakáshitel – az új konstrukció elsősorban a fiatalok első otthonhoz jutását kívánja elősegíteni. Továbbra is óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt, Vas megye sem kivétel, erősítette meg lapunknak Horváth Szabina hitelszakértő.
A kedvező feltételekkel induló Otthon Start Program látványosan átrendezte a lakáspiacot: a könnyebben elérhető finanszírozás új szereplőket vonzott, és érezhetően bővítette a fizetőképes keresletet.
Fotó: Cseh Gábor
Az Otthon Start Program keretében elérhető, államilag támogatott lakáshitel rendkívül népszerű: az első hónapban naponta átlagosan ezer igénylés indult el – tájékoztatott a napokban Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Ismert, hogy a fix, évi 3 százalékos kamatozású hitel akár 50 millió forintos összegig vehető fel első lakás vásárlására vagy építésére, nemcsak házaspároknak, hanem egyedülállók számára is.
Otthon Start: új korszakot hoz Vasban
A konstrukció többféle támogatással kombinálható, például a CSOK Plusz, Falusi CSOK, Babaváró vagy Piaci hitelek formájában. Amint az államtitkár fogalmazott: a program nemcsak "szuperstartot vett", de továbbra is jelentős az érdeklődés: több ezer szerződéskötés van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a program ténylegesen megmozgatta a lakáspiacot, hiszen az ilyen alacsony, fix kamatozású hitel nagyon ritka a jelenlegi piaci környezetben. Vas megyében is élénk a vásárlói érdeklődés, amit az Otthon Start Program és más állami támogatások jelentősen ösztönöznek.
A program megmozgatta a lakáspiacot
– Szombathelyen és környékén bőséges a kínálat, ugyanakkor a kereslet is intenzív – nemcsak a helyiek részéről, hanem más régiókból érkező vásárlók is aktívan jelen vannak a piacon. A jó állapotú, minőségi ingatlanok gyorsan gazdára találnak, ami arra készteti a vevőket, hogy gyors döntéseket hozzanak. Ez a dinamika az árak szintjének fenntartását, sőt bizonyos szegmensekben növekedését is eredményezi. Kőszeg és környéke országos viszonylatban is vonzónak számít, köszönhetően történelmi hangulatának, rendezett környezetének és az osztrák határ közelségének. Egyre többen döntenek úgy, hogy ide költöznek. Körmend és Zalaegerszeg esetében jellemzően alacsonyabb értékű, megfizethetőbb ingatlanok érhetők el, amelyek alternatívát nyújtanak azok számára, akik a 30–50 millió forintos ár sávban keresnek otthont. Budapest továbbra is az ország legdrágább és legkeresettebb ingatlanpiaca. Az Otthon Start Programba illeszkedő fővárosi lakások szinte azonnal elkelnek, amint megjelennek a piacon – mondja Horváth Szabina.
Kedvelt a könnyűszerkezetes ingatlanok építése
Országosan több tízezer új lakás építésére érkezett kérelem néhány hét alatt, és további 10-15 ezer érkezhet a következő hetekben. Vasban is ez a tendencia – mondja Szabina, aki úgy tapasztalja, hogy az emberek ezen is elgondolkodnak, mivel a négyzetméterárak az elvárt 1.500.000 forint alatt maradnak. Akik megfelelő telket találnak vagy már van a tulajdonukban, azok előszeretettel választják az építkezés különböző formáit. Kedvelt a könnyűszerkezetes ingatlanok építése: ezeknél kedvező a négyzetméterár, és viszonylag gyorsan – akár 6-8 hónap alatt elkészülhet az ingatlan. Hitelközvetítőként kapcsolatban vannak a kivitelezőkkel, gyakran összekötik az érdeklődőket, így a vevők gyorsan és egyszerűen juthatnak hozzá új építésű ingatlanokhoz. Ez különösen vonzó azoknak, akik nem találnak megfelelő használt lakást. A vasi ingatlanpiacon az új építésű lakások iránti kereslet továbbra is magas és számos lakópark kínál friss lehetőségeket a vásárlók számára. Az építkezés és lakópark-fejlesztés dinamikája tovább gyorsulhat, különösen a nagyobb városokban, megyeszékhelyeken, és a nyugati határ mentén, vélekedik.
S hogy megérkeztek-e az eladók is a piacra Vasban?
– Az eladók is aktívabbá váltak: sokan most látják elérkezettnek az időt a hirdetésre, mert kedvezőbb feltételekkel találhatnak vevőt. A tranzakciók gyorsulása és az árak feljebb csúszása így egyszerre rajzol ki élénkebb, de egyben versengőbb piacot. Hosszabb távon az Otthon Start sikerét az határozza meg, mennyire tud a kínálat lépést tartani az új kereslettel. A meghirdetett ingatlanok java része már elkelt. Most döntő többségben olyan beárazott lakások, házak eladók, amelyekbe kis túlzással egy bőrönddel költözhetünk, nem szorulnak felújításra. Nagy a szórás, állapottól függően 35-től akár 50- 60 millió forintot kérhetnek egy 40-50 négyzetméteres lakótelepi ingatlanért – mondja.
Már előfordult, hogy az ügyintézés teljesen lezárult
– Augusztus végére minden részlet nyilvánossá vált az Otthon Start Programmal kapcsolatban, szeptember közepére pedig a bankok már kialakították saját ügyviteli szabályaikat. Bár a legtöbb hiteligény még folyamatban van – például értékbecslés és egyéb ellenőrzések miatt –, már előfordult, hogy az ügyintézés teljesen lezárult, és az igénylők megkapták a kívánt hitelösszeget. Ez azt jelzi, hogy a program már a gyakorlatban is működik, és a folyamatok fokozatosan gördülékenyebbé válnak a banki oldalon is.
Versenyben az ügyfelekért
S ha már a bankok szóba kerültek: bizony versenyeznek az ügyfelekért a különböző kedvezményekkel, amelyek a 100 ezertől a 380 ezer forintig elérhetők. Vannak további „vállalások” a bankok részéről: például az új számlanyitás, a hitelszerződéssel együtt kötött lakásbiztosítási és/vagy életbiztosítási szerződés újabb kedvezményt jelenthetnek. Egyes pénzintézetek pedig a 3 százalékos kamat alá mentek: akár 2,85 százalékig – hosszabb távon ez nagyobb összegű megtakarítást jelenthet attól függően, hogy az ügyfél „végigviszi”-e a 25 évet vagy előbb törleszti a felvett hitelét.
Ilyen piaci környezet ritkán adódik
Horváth Szabina több mint 20 éve tevékenykedik a hitelezés, biztosítás és kárszakértés területén. Cégük a teljes nyugat-magyarországi régiót kiszolgálja, így nap mint nap találkoznak a térség piaci sajátosságaival, trendjeivel és kihívásaival. Tapasztalata révén átfogó rálátással rendelkezik a régió ingatlanpiaci folyamataira is, így szakértői tanácsokkal tudja segíteni a vásárlókat és építkezőket egyaránt. Prognózist kértünk tőle az idei várható ingatlanpiaci forgalomról. – Most minden adott ahhoz, hogy aki új otthonra vágyik, saját tempóban tervezhessen, de mégis gyorsan lépjen. Ilyen piaci környezet ritkán adódik: kedvező finanszírozás, aktív kivitelezői kapacitás és nagy választék. Aki most tud dönteni, valóban évekre előnyt szerezhet.
- Mik lehetnek a buktatók,
- mire figyeljünk, mielőtt belevágunk a hiteligénylésbe? – legközelebb erről beszél.