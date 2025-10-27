Otthon Start Program – a panellakások újra fénykorukat élik

október 27., hétfő

Egy jó ideje töretlen a panellakások népszerűsége a vasi ingatlanpiacon is, ugyanis a kereslet egyre inkább az elérhető árú, mégis felújított lakások felé tendál. A nemrégiben bevezetett Otthon Start Program támogatásával új lehetőségek nyílnak meg azok előtt, akik hitelből szeretnének új otthont teremteni.

Az Otthon Start Program révén a szombathelyi ingatlanpiacon is sokak számára elérhető közelségbe került egy saját lakás. Az ingatlanpiac alakulása 2025-ben azt mutatja, hogy aki panelt vásárol, továbbra is biztosba fektet, kiszámítható fenntartási költségekkel.

Otthon Start
Otthon Start Program: a panellakások újra nyerők
Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Az Otthon Start hatása az ingatlanpiacra: a panelek újra nyerők

Volner Szilveszter, helyi ingatlanértékesítő szerint a panellakások nálunk is népszerűek maradtak:

Évek óta az látható, hogy nincs probléma a panellakások piacán. Keresik, és vannak területek, ahol árakban szinte azonos a tégla lakásokkal.

 – mondta. Hozzátette: most már kevés olyan társasház van, ahol még nem volt valamilyen felújítás, azaz külső szigetelés, nyílászáró csere és fűtés korszerűsítés. Ezek pedig tervezhetővé tették a havi költségeket.

A szakember szerint az Otthon Start Program (OSP) hatása országosan is érezhető: a felvett hitelek csaknem 60 százalékát már ehhez a konstrukcióhoz kötik, Szombathelyen pedig a hitelfelvételek közel fele az Otthon Starthoz kötődik. 

A hatalmas panel állomány miatt is megkerülhetetlenek az ingatlanpiacon ezek a típusok. A feltételek folyamatosan finomodnak így biztos, hogy hosszabb távon is tervezhető lesz

 – mondta Volner Szilveszter.

A lakásvásárlás hitelből továbbra is vonzó alternatívának számít, különösen, hogy a lakásvásárlás támogatása ma már kiemelt szempont a kormány számára is. Ezzel együtt a szakértő figyelmeztet: gyakori probléma mostanában, hogy az ügyfél csak a számlavezető bankjánál érdeklődik a hitelről, privát kezdi el intézni és valahol elakad, majd megáll az ügylet. Utólag vonnak be hiteltanácsadót és próbálják megtalálni a legjobb megoldást az ügyfélnek. Éppen ezért hangsúlyozzák, hogy hiába egységes sok feltétel, a bírálatnál annál több egyedi elemet vizsgálnak a bankok.

A legnagyobb kereslet továbbra is a 30-40 millió forintos áron kínált használt lakásokra irányul, de a növekvő árak miatt ez az ársáv egyre szűkebb. 

Az új építésű lakásoknál már átléptük az 1 millió forintos négyzetméterárat, így a panelek reális és megfizethető alternatívát kínálnak azoknak, akik a lakásvásárláshoz hitelt szeretnének igénybe venni.

