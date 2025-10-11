október 11., szombat

Megőrizte Michelin-csillagát az őriszentpéteri Pajta étterem, sőt emeltek is a téten

Címkék#pajta#Michelin-csillag#elismerés#étterem

Sikert sikerre halmoz Vas vármegye egyetlen Michelin-csillagos étterme.

Vaol.hu
Megőrizte Michelin-csillagát az őriszentpéteri Pajta étterem, sőt emeltek is a téten

Forrás: VN-archív

Hatalmas bejelentést tett az Őrség szívében található Pajta étterem hivatalos közösségi oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy megőrizte a Michelin-csillagát Vas vármegye gasztrofellegvára, és ez még nem minden, ugyanis az étterem történetében először a Zöld Michelin-csillagot is elnyerték.

A Pajta étterem Michelin-csillagos csapata
A Pajta étterem Michelin-csillagos csapata
Forrás: Facebook/Pajta

- Büszkén jelentjük be, hogy éttermünk ismét elnyerte a MICHELIN-csillagot, és először a Zöld MICHELIN-csillagot is! Ez az elismerés hatalmas megtiszteltetés, amely visszaigazolja a minőség, a kreativitás és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket. Hálásak vagyunk csodás csapatunknak és vendégeinknek, akik nélkül ez nem sikerülhetett volna. Gratulálunk minden étteremnek, amely bekerült a 2025-ös Magyar Michelin Kalauzba! - áll a Pajta bejegyzésében. 

Sikert sikerre halmoz az őriszentpéteri Pajta étterem

Mint ismeretes, a Pajta étterem 2024-ben kapta meg első Michelin-csillagát, néhány hete pedig a szálláshelye is bekerült a Michelin ajánlottak közé. Ez ritka kettős siker: kevés hely büszkélkedhet egyszerre csillagos konyhával és a legjobb nemzetközi szálláshelyek közé sorolt kabinokkal. Erről ITT írtunk részletesen!

 

 

