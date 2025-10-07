Palacsinta recept – egészséges, gyors és tápláló zabpalacsinta reggelire

Palacsinta: a rohanós reggeleken is jár a finom, meleg reggeli – csak tudni kell, mit és hogyan készítsünk! Pinezits Alexandra, egészségfejlesztő most megmutatja, hogyan készül az igazi, egészséges zabpalacsinta, amit pillanatok alatt elkészíthetsz akár hétköznap reggel is. Ez a gyors reggeli nemcsak finom és laktató, hanem tápanyagban is gazdag – így ideális választás gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Palacsinta: gyors, finom és laktató

Fotó: Gáspár Eszter

Palacsinta egyszerűen – így készül az egészséges zabpalacsinta, recept:

Hozzávalók (minden 2,5 dl-es bögrében mérve):

1 tojás

1 bögre növényi tej (pl. zab-, mandula- vagy szójatej)

1 bögre zabliszt

1 csipet só

Elkészítés – így készül az egészséges palacsinta:

Egy tálban keverd össze a tojást, a növényi tejet, a zablisztet és a sót. Keverd simára a tésztát, majd süsd forró, tapadásmentes serpenyőben. Ha jó a serpenyőd, olaj nélkül is megsül – így még egészségesebb lesz a zabpalacsinta.

Tálalási tipp:

Rétegezd a frissen sült palacsintákat házi baracklekvárral, majd díszítsd friss gyümölcsökkel – például eperrel, áfonyával vagy banánnal.

A végeredmény nemcsak látványos, hanem mennyeien finom is!

Miért ajánlja Pinezits Alexandra, egészségfejlesztő?

„Egy tudatos, egészséges reggeli az egész nap hangulatát meghatározza.

A zabpalacsinta gyorsan elkészül, mégis tápláló – tökéletes kezdés a gyerekeknek és a felnőtteknek is.”

Miért szeretjük ezt a gyors reggeli palacsintát?

Rostban és tápanyagban gazdag

Cukormentesen is elkészíthető

Villámgyors – pár perc alatt kész

Gyerekbarát, mégis felnőttes ízvilág

Tökéletes választás, ha egészséges, gyors reggelit keresel

Indítsd a napod úgy, ahogy a szakértők javasolják – egy tál friss gyümölccsel, egy csipet szeretettel és egy adag egészséges zabpalacsintával.