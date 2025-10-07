október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészséges recept

35 perce

Palacsinta recept – egészséges, gyors és tápláló zabpalacsinta reggelire

Címkék#palacsinta recept#zabpalacsinta#gyümölcs

Palacsinta recept Pinezits Alexandrától – egészséges zabpalacsinta, amit gyorsan elkészíthetsz reggelire, ha finom és tudatos reggelit szeretnél.

Gáspár Eszter

Palacsinta: a rohanós reggeleken is jár a finom, meleg reggeli – csak tudni kell, mit és hogyan készítsünk! Pinezits Alexandra, egészségfejlesztő most megmutatja, hogyan készül az igazi, egészséges zabpalacsinta, amit pillanatok alatt elkészíthetsz akár hétköznap reggel is. Ez a gyors reggeli nemcsak finom és laktató, hanem tápanyagban is gazdag – így ideális választás gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

palacsinta
Palacsinta: gyors, finom és laktató
Fotó: Gáspár Eszter

Palacsinta egyszerűen – így készül az egészséges zabpalacsinta, recept:

Hozzávalók (minden 2,5 dl-es bögrében mérve):

  • 1 tojás
  • 1 bögre növényi tej (pl. zab-, mandula- vagy szójatej)
  • 1 bögre zabliszt
  • 1 csipet só

Elkészítés – így készül az egészséges palacsinta:

  1. Egy tálban keverd össze a tojást, a növényi tejet, a zablisztet és a sót.
  2. Keverd simára a tésztát, majd süsd forró, tapadásmentes serpenyőben.
  3. Ha jó a serpenyőd, olaj nélkül is megsül – így még egészségesebb lesz a zabpalacsinta.

Tálalási tipp:

Rétegezd a frissen sült palacsintákat házi baracklekvárral, majd díszítsd friss gyümölcsökkel – például eperrel, áfonyával vagy banánnal.
A végeredmény nemcsak látványos, hanem mennyeien finom is!

Miért ajánlja Pinezits Alexandra, egészségfejlesztő?

„Egy tudatos, egészséges reggeli az egész nap hangulatát meghatározza.
A zabpalacsinta gyorsan elkészül, mégis tápláló – tökéletes kezdés a gyerekeknek és a felnőtteknek is.”

Miért szeretjük ezt a gyors reggeli palacsintát?

  • Rostban és tápanyagban gazdag
  • Cukormentesen is elkészíthető
  • Villámgyors – pár perc alatt kész
  • Gyerekbarát, mégis felnőttes ízvilág
  • Tökéletes választás, ha egészséges, gyors reggelit keresel

Indítsd a napod úgy, ahogy a szakértők javasolják – egy tál friss gyümölccsel, egy csipet szeretettel és egy adag egészséges zabpalacsintával.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu