35 perce
Palacsinta recept – egészséges, gyors és tápláló zabpalacsinta reggelire
Palacsinta recept Pinezits Alexandrától – egészséges zabpalacsinta, amit gyorsan elkészíthetsz reggelire, ha finom és tudatos reggelit szeretnél.
Palacsinta: a rohanós reggeleken is jár a finom, meleg reggeli – csak tudni kell, mit és hogyan készítsünk! Pinezits Alexandra, egészségfejlesztő most megmutatja, hogyan készül az igazi, egészséges zabpalacsinta, amit pillanatok alatt elkészíthetsz akár hétköznap reggel is. Ez a gyors reggeli nemcsak finom és laktató, hanem tápanyagban is gazdag – így ideális választás gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Palacsinta egyszerűen – így készül az egészséges zabpalacsinta, recept:
Hozzávalók (minden 2,5 dl-es bögrében mérve):
- 1 tojás
- 1 bögre növényi tej (pl. zab-, mandula- vagy szójatej)
- 1 bögre zabliszt
- 1 csipet só
Elkészítés – így készül az egészséges palacsinta:
- Egy tálban keverd össze a tojást, a növényi tejet, a zablisztet és a sót.
- Keverd simára a tésztát, majd süsd forró, tapadásmentes serpenyőben.
- Ha jó a serpenyőd, olaj nélkül is megsül – így még egészségesebb lesz a zabpalacsinta.
Tálalási tipp:
Rétegezd a frissen sült palacsintákat házi baracklekvárral, majd díszítsd friss gyümölcsökkel – például eperrel, áfonyával vagy banánnal.
A végeredmény nemcsak látványos, hanem mennyeien finom is!
Miért ajánlja Pinezits Alexandra, egészségfejlesztő?
„Egy tudatos, egészséges reggeli az egész nap hangulatát meghatározza.
A zabpalacsinta gyorsan elkészül, mégis tápláló – tökéletes kezdés a gyerekeknek és a felnőtteknek is.”
Miért szeretjük ezt a gyors reggeli palacsintát?
- Rostban és tápanyagban gazdag
- Cukormentesen is elkészíthető
- Villámgyors – pár perc alatt kész
- Gyerekbarát, mégis felnőttes ízvilág
- Tökéletes választás, ha egészséges, gyors reggelit keresel
Indítsd a napod úgy, ahogy a szakértők javasolják – egy tál friss gyümölccsel, egy csipet szeretettel és egy adag egészséges zabpalacsintával.