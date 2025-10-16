október 16., csütörtök

Ez történt szerdán Vasban

1 órája

A fiatalok még pályát választanak, a szombathelyi gőzös már döntött, Celldömölkre ment!

Címkék#gőzmozdony#Celldömölk#állomás

Hatalmas érdeklődés mellett zajlik a pályaválasztási kiállítás, még kivárnak a gumicserével az autósok, a szombathelyi gőzmozdony, Celldömölkre utazott – színes volt a szerdai hírözön.

Vaol.hu
A fiatalok még pályát választanak, a szombathelyi gőzös már döntött, Celldömölkre ment!

Fotó: Cseh Gábor

Ezrek a pályaválasztó első napján

Két nap, hatvan kiállító, negyven előadás és több mint kétezer fiatal – a Pályaválasztási és Képzési Kiállításon a Haladás Sportkomplexumban a pályaválasztás előtt álló diákok ráláthatnak arra, hogy milyen lehetőségek várják őket a továbbtanulás és a munka világában. Nem csak hallomásból tájékozódnak, hanem a gyakorlatban is megismerhetik a számukra érdekes iskolákat, szakmákat. Kérdezhetnek, beszélgethetnek a jövőjükről, egy-egy élmény, találkozás pedig elindíthatja őket egy irányba. A szerdai nyitástól nagy az érdeklődés, néhány kiállítónál mi is megálltunk.

Pályaválasztási és képzési kiállítás a Haladás Sportkomplexumban 2025

Fotók: Unger Tamás

Gumicsere: a legtöbben novemberig kivárnak

A vasi gumicsere, a kötelező osztrák téli gumi használatának dátumához igazodik, egyre többen azonban igyekeznek megspórolni az egészet és négyévszakos gumira váltanak. Ennek oka, hogy ezek a típusú gumik, már messze jobb minőséget képviselnek mint tíz éve – ezért aztán egyre többen szavaznak bizalmat nekik – másrészt nagyon sokan szeretnék megspórolni az évi kettő gumicserét, ami csak az időt és a pénzt viszi, ráadásul egyre többen vélik úgy, hogy az enyhe telek miatt (se hó, se jég) bőven elég ez a megoldás is.

Rendőrök lepték el a szombathelyi vasútállomást

Olvasónk arról tájékoztatta portálunkat, hogy szerdán délután tucatnyi rendőr érkezett a szombathelyi vasútállomásra. Mindezt fotókkal is megerősítette. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk, hogy megtudjuk, mi állhat a rendőrségi akció hátterében. Seffer Lilla szóvívó érdeklődésünkre elmondta: a Szombathelyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya általános rendészeti ellenőrzést hajtott végre a szombathelyi vasútállomás területén. Cikkünket ITT találja!

Forrás: vaol.hu/Olvasó

Celldömölk az új állomás

Rendőri biztosítás, daruk, sínek az utcán – ilyen látványban ritkán van része Szombathely belvárosának. Egy 83 éves gőzmozdony indult útnak szerda reggel, hogy új otthonra találjon Celldömölkön. A különleges szállítás sok bámészkodót vonzott a helyszínre. Képeken, videón mutatjuk, hogyan emelték ki a gőzmozdonyt a MÁV-igazgatóság udvarából.

Így szállították el a gőzmozdonyt a szombathelyi MÁV Igazgatóság udvaráról

Fotók: Cseh Gábor

Ha már átadó, akkor verseny

Horgászversennyel adták át a felújított horgásztavat Bükön. Mint azt dr. Németh Sándor polgármester elmondta, a tó mellett elvezető út a közelmúltban aszfalt borítást kapott, az önkormányzat saját fejlesztéseként parkolókat alakított ki, valamint megújult a közvilágítás is. Ugyancsak a városi beruházás részeként végezték el a rézsű- és a stégjavítását, illetve lépcsőket alakította ki.

Csatafutás ősszel is!

Rendhagyó módon, idén első alkalommal rendeztek Szentgotthárdon október hónapban is Csatafutást – több mint 200-an álltak rajthoz. Ennek az volt az egyik fő oka, hogy a futók – főleg pici gyerekek és idősek – elkerüljék a nyári hónapokra egyre jobban jellemző kánikulát, hőséget. A verseny így kellemes őszi időben, szikrázó napsütésben kezdődött az ovisokkal. Az ezt követő gyerekfutamokban is szép számmal vettek részt iskolások. A 9,5 km-es főfutam útvonala Ausztriába, egy dombtetőre vezetett át, majd onnan tértek vissza a futók Szentgotthárd Fő terére. A férfi abszolút győztes Karsai Márton (Szentgotthárd), a női pedig Khell Róza (Őriszentpéter) lett.
 

