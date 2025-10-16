A fiatalok még pályát választanak, a szombathelyi gőzös már döntött, Celldömölkre ment!

Gumicsere: a legtöbben novemberig kivárnak

A vasi gumicsere, a kötelező osztrák téli gumi használatának dátumához igazodik, egyre többen azonban igyekeznek megspórolni az egészet és négyévszakos gumira váltanak. Ennek oka, hogy ezek a típusú gumik, már messze jobb minőséget képviselnek mint tíz éve – ezért aztán egyre többen szavaznak bizalmat nekik – másrészt nagyon sokan szeretnék megspórolni az évi kettő gumicserét, ami csak az időt és a pénzt viszi, ráadásul egyre többen vélik úgy, hogy az enyhe telek miatt (se hó, se jég) bőven elég ez a megoldás is.

Rendőrök lepték el a szombathelyi vasútállomást

Olvasónk arról tájékoztatta portálunkat, hogy szerdán délután tucatnyi rendőr érkezett a szombathelyi vasútállomásra. Mindezt fotókkal is megerősítette. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk, hogy megtudjuk, mi állhat a rendőrségi akció hátterében. Seffer Lilla szóvívó érdeklődésünkre elmondta: a Szombathelyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya általános rendészeti ellenőrzést hajtott végre a szombathelyi vasútállomás területén. Cikkünket ITT találja!

Forrás: vaol.hu/Olvasó

Celldömölk az új állomás

Rendőri biztosítás, daruk, sínek az utcán – ilyen látványban ritkán van része Szombathely belvárosának. Egy 83 éves gőzmozdony indult útnak szerda reggel, hogy új otthonra találjon Celldömölkön. A különleges szállítás sok bámészkodót vonzott a helyszínre. Képeken, videón mutatjuk, hogyan emelték ki a gőzmozdonyt a MÁV-igazgatóság udvarából.