Pályaválasztási és Képzési Kiállítás lesz Szombathelyen!

Idén is megrendezésre kerül a Pályaválasztási és Képzési Kiállítás Szombathelyen - derült ki a Vas Vármegyei Kormányhivatal közleményéből. A cél, hogy a 6-8 . osztályos, valamint a 11-12. évfolyamos tanulók, valamint szüleik és pedagógusaik számára is segítséget nyújtsanak a jövőtervezéshez. A rendezvény 2025. október 15-16-án, szerdán és csütörtökön 9 és 18 óra között kerül megrendezésre a Haladás Sportkomplexumban.

A részletes programokról ITT tájékozódhat bővebben!