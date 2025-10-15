Rengeteg diák, szülők, pedagógusok, látványos standok – a Pályaválasztási és Képzési Kiállításon jártunk

Két nap, hatvan kiállító, negyven előadás és több mint kétezer fiatal – a Pályaválasztási és Képzési Kiállításon a Haladás Sportkomplexumban a pályaválasztás előtt álló diákok ráláthatnak arra, hogy milyen lehetőségek várják őket a továbbtanulás és a munka világában. Nem csak hallomásból tájékozódnak, hanem a gyakorlatban is megismerhetik a számukra érdekes iskolákat, szakmákat. Kérdezhetnek, beszélgethetnek a jövőjükről, egy-egy élmény, találkozás pedig elindíthatja őket egy irányba. A szerdai nyitástól nagy az érdeklődés, néhány kiállítónál mi is megálltunk:

Pályaválasztási és Képzési Kiállítás: az Élelmiszeripari és Földmérési Technikum standjánál mézeskalácsot díszíthetnek és brióst formázhatnak a gyerekek.

Fotó: Unger Tamás

Pályaválasztási és Képzési Kiállítás a Haladás Sportkomplexumban

A divat világába az Oladi Technikum tanulói kalauzolják el az érdeklődőket. A Kőszegi Evangélikus Középiskola standjánál a diákok által készített almazselét, szőlőlevet kóstolhatunk, játékkal ők is várják az érdeklődő általános iskolásokat. Az Élelmiszeripari és Földmérési Technikum standjánál mézeskalácsot díszíthetnek és brióst formázhatnak a gyerekek. A Sárvári Turisztikai Technikum ötéves képzéseit ajánlja – laptopon játszható turisztikai játékkal készültek: aki a standjuknál jól teljesít a játékban, azt megajándékozzák. A Boldog Salkaházi Sára Technikum „fiús és lányos” szakmáit is népszerűsíti: látványosan berendezett standjuknál a vérnyomásmérést, a pelenkázást és az újraélesztést is ki lehet próbálni.

A Boldog Salkaházi Sára Technikum standjánál.

Fotó: Unger Tamás

Vas vármegyében is érdemes jövőt építeni

– A Pályaválasztási és Képzési Kiállítás célja, hogy segítse a vasi fiatalokat megtalálni a számukra legmegfelelőbb utat, szakmát, hivatást. A döntés mindig nehéz, de partnereinkkel – a régió iskoláival, a szakképzési centrumokkal, a városban működő felsőoktatási intézményekkel, a vármegye jelentős cégeivel és szolgáltatóival – mindent megteszünk, hogy a rendezvény segítsen ebben – fogalmazta meg köszöntőjében dr. Telek Miklós. A kormányhivatal igazgatója a jövő, a pályaválasztás, a tanulás fontosságára hívta fel a figyelmet és a képzési kiállítás üzenetére: Vas vármegyében is érdemes jövőt építeni. Tolmácsolta Vámos Zoltán főispán gondolatait is, aki váratlan balesete okán nem tudott részt venni a képzési kiállításon, de ugyanúgy fontos küldetésének érzi, hogy a kormányhivatal minden lehetséges eszközzel segítse a fiatalok jövőjét, valamint, hogy az oktatás, a gazdaság és a fiatalok között hidat építsen.