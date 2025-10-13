Idén is megrendezésre kerül a Pályaválasztási és Képzési Kiállítás Szombathelyen - derült ki a Vas Vármegyei Kormányhivatal közleményéből. A cél, hogy a 6-8 . osztályos, valamint a 11-12. évfolyamos tanulók, valamint szüleik és pedagógusaik számára is segítséget nyújtsanak a jövőtervezéshez.

A erndezvény 2025. október 15-16-án, szerdán és csütörtökön 9 és 18 óra között kerül megrendezésre a Haladás Sportkomplexum, I. és II. pályáján. A hivatalos megnyitó október 15-én, 10 órától kezdődik. A rendezvényhez számos kísérőprogram is kapcsolódik majd, lesz látványfőzés, de bemutatót tart a New West Company és a Savaria TSE is. A divat világába az Oladi Technikum tanulói kalauzolják el az érdeklődőket.

A részletes program:

2025. október 15.

10:15 – New West Company előadása

11:00 – Látványfőzés

13:00 – Látványfőzés

14:00 – Divatbemutató az Oladi Technikum jóvoltából

14:20 – Savaria TSE előadása

15:30 – Látványfőzés

2025. október 16.

10:20 – Divatbemutató az Oladi Technikum jóvoltából

11:00 – Látványfőzés

13:00 – Látványfőzés

14:00 – Savaria TSE előadása

14:20 – New West Company előadása

15:30 – Látványfőzés

Ezek mellett számos, a fiatalokat érintő előadást is hallhatnak az érdeklődők:

2025. október 15.

14:40 – Pannónia Ösztöndíj Program

Irsai Tamás Europass referens

16:00 – Iskolai erőszak elleni küzdelem a köznevelésben

Dr. Lebanov József főosztályvezető, Belügyminisztérium Köznevelési Stratégiai Főosztály

16:30 – A jövő kapujában – A fiatalok jövőtervezése és pályaválasztási szokásai

Dr. Réti Gergely MCC Ifjúságkutató Intézet, ifjúságkutató

2025. október 16.

14:00 – SZERtelenül

Darabosné Karba Katalin r. alezredes, Vas MRFK Bűnügyi Igazgatóság, Bűnügyi Osztály, Bűnmegelőzési Alosztály

14:20 – Karriertervezés az EUROPASS segítségével

Irsai Tamás Europass referens

14:40 – Step by step ERASMUS+, Út a mobilitásoktól az akkreditációig

Kiss-Bauer Szilvia, ERASMUS+ mentor

15:00 – Sajátos nevelési igényű tanulók speciális pályaválasztási szempontjai Horváthné Erhardt Rita, Vas Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadás