1 órája
Pályaválasztási és Képzési Kiállítás Szombathelyen!
Forrás: VN/archív
Idén is megrendezésre kerül a Pályaválasztási és Képzési Kiállítás Szombathelyen - derült ki a Vas Vármegyei Kormányhivatal közleményéből. A cél, hogy a 6-8 . osztályos, valamint a 11-12. évfolyamos tanulók, valamint szüleik és pedagógusaik számára is segítséget nyújtsanak a jövőtervezéshez.
A erndezvény 2025. október 15-16-án, szerdán és csütörtökön 9 és 18 óra között kerül megrendezésre a Haladás Sportkomplexum, I. és II. pályáján. A hivatalos megnyitó október 15-én, 10 órától kezdődik. A rendezvényhez számos kísérőprogram is kapcsolódik majd, lesz látványfőzés, de bemutatót tart a New West Company és a Savaria TSE is. A divat világába az Oladi Technikum tanulói kalauzolják el az érdeklődőket.
A részletes program:
2025. október 15.
10:15 – New West Company előadása
11:00 – Látványfőzés
13:00 – Látványfőzés
14:00 – Divatbemutató az Oladi Technikum jóvoltából
14:20 – Savaria TSE előadása
15:30 – Látványfőzés
2025. október 16.
10:20 – Divatbemutató az Oladi Technikum jóvoltából
11:00 – Látványfőzés
13:00 – Látványfőzés
14:00 – Savaria TSE előadása
14:20 – New West Company előadása
15:30 – Látványfőzés
Ezek mellett számos, a fiatalokat érintő előadást is hallhatnak az érdeklődők:
2025. október 15.
14:40 – Pannónia Ösztöndíj Program
Irsai Tamás Europass referens
16:00 – Iskolai erőszak elleni küzdelem a köznevelésben
Dr. Lebanov József főosztályvezető, Belügyminisztérium Köznevelési Stratégiai Főosztály
16:30 – A jövő kapujában – A fiatalok jövőtervezése és pályaválasztási szokásai
Dr. Réti Gergely MCC Ifjúságkutató Intézet, ifjúságkutató
2025. október 16.
14:00 – SZERtelenül
Darabosné Karba Katalin r. alezredes, Vas MRFK Bűnügyi Igazgatóság, Bűnügyi Osztály, Bűnmegelőzési Alosztály
14:20 – Karriertervezés az EUROPASS segítségével
Irsai Tamás Europass referens
14:40 – Step by step ERASMUS+, Út a mobilitásoktól az akkreditációig
Kiss-Bauer Szilvia, ERASMUS+ mentor
15:00 – Sajátos nevelési igényű tanulók speciális pályaválasztási szempontjai Horváthné Erhardt Rita, Vas Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadás
15:40 – A közművelődés, mint hivatás és életpálya
Éles Krisztina, Nemzeti Művelődési Intézet Módszertani Központ vezetője
16:00 – Az online tér veszélyei
Molnár Miklós r. őrnagy, Vas MRFK Bűnügyi Igazgatóság, Bűnügyi Osztály, Bűnmegelőzési Alosztály
16:30 – Miért kell leadni a mobiltelefont reggel? – Digitalizáció az iskolában
Szakos Enikő, NKE Fináczy Ernő Oktatási Központ vezető, NITK Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezető, MCC Tanuláskutató Intézete oktatáskutató